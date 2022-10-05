DEVA Partisi'nden ayrılan Birol Aydemir İYİ Parti’ye katıldı
DEVA Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Aydemir, İYİ Parti'ye katıldı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı ve eski Türkiye İstatististik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, partisinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurmuş; "Geldiğimiz noktada parti yönetimine ilişkin bazı uygulamaların partilerin anayasası olan tüzüğümüz çerçevesinde vücut bulan ilke ve değerlerimizle uyuşmadığını ve bu durumun parti yönetiminde dikkate değer bir rahatsızlığa yol açmadığını üzülerek müşahede ettim" demişti.
Aydemir, TBMM'nin yeni yasama yılının başlamasıyla İYİ Parti'nin ilk grup toplantısına katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydemir'e rozetini taktı.
AYDEMİR’DEN AKŞENER’E TEŞEKKÜR
İYİ Parti’ye katılan Birol Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adalet, liyakat ve istişare temelinde yükselen yarınlar için siyasi hayatıma İYİ Parti'de devam edeceğim. Desteği ve inancı için sayın Meral Akşener'e teşekkürlerimi sunmak isterim” ifadelerini kullandı.
Adalet, liyakat ve istişare temelinde yükselen yarınlar için siyasi hayatıma @iyiparti de devam edeceğim.— Birol Aydemir (@BirolAydemir15) October 5, 2022
Desteği ve inancı için sayın @meral_aksener 'e teşekkürlerimi sunmak isterim.
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