DEVA'dan istifa eden Birol Aydemir, Meral Akşener'e başdanışman oldu

05 Temmuz 2022 Salı, 16:52

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eski başkanı Birol Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı oldu.

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre ekonomi, sosyal güvenlik konularında başdanışmanlık görevini yürütecek olan Birol Aydemir'in resmi görevi Kurban Bayramı'ndan sonra duyurulacak.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı iken görevinden altı ay önce istifa eden Aydemir, habere göre İYİ Parti'ye geçişine dair eski partisine yönelik "DEVA'daki arkadaşlar nereye gittiğimden çok neden gittiğime kafa yorarlarsa belki parti olurlar" ifadelerini kullandı.

TÜİK Başkanlığının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, SGK Kurucu Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Birol Aydemir, geçen mart ayında DEVA'dan istifa etmişti.

Aydemir istifa gerekçesinde şu açıklamayı yapmıştı:

"Geldiğimiz noktada parti yönetimine ilişkin bazı uygulamaların partilerin anayasası olan tüzüğümüz çerçevesinde vücut bulan ilke ve değerlerimizle uyuşmadığını ve bu durumun parti yönetiminde dikkate değer bir rahatsızlığa yol açmadığını üzülerek müşahede ettim.

“Ben, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de samimiyet, dürüstlük ve tutarlılığın temel alınması gerektiğine inanıyorum. Ben DEVA Partisi'nin sadece diğer partilere değil, siyasi sistem ve işleyişine de alternatif olması gerektiğini her zaman dile getirdim.

"Ancak, şimdiye kadar yaşanan sürecin benim söylem ve beklentilerime uygun olmadığı gibi partinin kuruluş amacına ve felsefesine de uygun olmadığını düşünüyorum. DEVA'nın parti programını yazanlardan biri olarak ancak ortak akıl ve istişareye dayanan kural bazlı, adil, şeffaf ve liyakatın öncelendiği bir yönetim şeklinin başarı getirebileceğine inandım.

30 yıllık meslek hayatım boyunca da bu çerçevede hareket ettim. Sistemsel yapının tesisini ve kurumsallaşmayı savundum. Ancak, DEVA Partisi kurulduğundan bu yana, parti yönetimi ve siyaset yapma anlayışımıza bunları maalesef yeterince yansıtamadığımızı düşünüyorum. Bu ilke ve prensipler yeterince sahiplenilmeden adil bir yönetim sergileneceğine ve başarılı olunacağına inanmadığımı da ifade etmekte yarar görüyorum."