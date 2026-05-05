Devlet Bahçeli'den 'mutlak butlan' çıkışı: 'CHP'nin içinin karıştırılmasına müsaade edilmemeli'

Cumhuriyet, CHP’ye yönelik operasyonların MHP kanadında “çekimser rahatsızlık” yarattığını dile getirmişti.

MHP lideri Bahçeli'den benzer çıkış geldi. CHP kurultay davasına yönelik daha önce “CHP'nin kendi içinde birlik halinde olması, iç huzur ve dengeyi yakalaması Türk demokrasisinin hayrına olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullanan Bahçeli, bugün de aynı çizgiyi sürdürerek CHP’ye “birlik ve denge” çağrısı yaptı.

Bahçeli, “CHP’nin içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 1 Temmuz 2025’te partisinin grup toplantısında CHP’nin 38’inci kurultayına ilişkin açılan “mutlak butlan” davasına ilişkin “CHP'nin mahkemelik olması günden güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucudur. CHP'nin 38'inci kurultayı ile görülen mutlak butlan davası ve duruşmanın 8 Eylül'e ertelenmesinin bizim nazarımızda herhangi bir değeri yoktur. Fakat CHP'nin kendi içinde birlik halinde olması, iç huzur ve dengeyi yakalaması Türk demokrasisinin hayrına olacağı kanaatindeyim” demişti.

AYNI ÇİZGİYİ SÜRDÜRDÜ

Bahçeli, bugünkü grup toplantısının ardından CHP'ye yönelik "mutlak butlan" davasında karar yazıldığı iddialarının sorulması üzerine aynı çizgide yanıt verdi.

Bahçeli "CHP, Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için CHP, ayrımdan, sert eleştirilerden ve beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP, üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun" dedi.

Bahçeli, Mardin kayyımının süresinin uzatılması hakkındaki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

CUMHURİYET, GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Öte yandan gazetemiz Cumhuriyet CHP’ye yönelik operasyonlara ilişkin Cumhur İttifakı farklı yaklaşımlar bulunduğu, MHP kanadında operasyonların “çekimser rahatsızlık” yarattığını dile getirmişti.