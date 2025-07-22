Devlet Bahçeli istedi, 'Terörsüz Türkiye' şarkısı bestelendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sanatçı Ali Kınık'tan "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik "Kardeşlik" temalı bir türkü istedi. Sözlerini Canfer Balçık'ın yazdığı "Kardeşlik Türküsü" Ali Kınık tarafından bestelendi ve seslendirildi.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreçte PKK'nin temsili silah bırakma töreni sonrası TBMM'de kurulacak komisyon için kulisler hareketlendi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise "Terörsüz Türkiye" süreci için türkü bestelettiği öğrenildi.

ALİ KINIK'TAN İSTEMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli'nin, sanatçı Ali Kınık'tan "Terörsüz Türkiye" sürecine dair "kardeşlik" temalı bir türkü istediği, sözlerini Canfer Balçık'ın yazdığı "Kardeşlik Türküsü"nün Ali Kınık tarafından bestelendiği ve seslendirildiği bildirildi.

Türküde şu sözler yer alıyor:

Birlikte örülmüş yurdun dokusu,

Doğusu, batısı, güney doğusu,

Olmasın kimsenin asla kuşkusu,

Demir mert çınarın dallarıyız biz.

Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,

Denizde ovada, yeşil bağlarda,

Türkümüz söylensin yeni çağlarda,

Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.

Böyle iyileşir her türlü yara,

81 vilayet, başkent Ankara.