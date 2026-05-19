Devlet Bahçeli'nin danışmanı: 'Ümit Özdağ, AK Parti'yle bakanlık pazarlığını cebinde tutuyor olabilir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Çiçek, bugünkü (19.05.2026) köşe yazısında, geçen günlerde Onlar TV'de Şule Aydın ile Tatava Yok adlı programa konuk olan Özdağ'ın Bahçeli hakkında yaptığı şu anlatıma dikkat çekti:

"2015 Haziran seçimlerinde ben Gaziantep MHP Milletvekili seçildim. Kasım’da tekrar aday oldum. Sahayı görüyorduk, çok kötü gidiyordu. Bahçeli son mitingini Adana’da yaptı. Adana’dan bir arkadaşı arayıp ‘Konuşma nasıldı?’ dedim, bana ‘Valla Hocam, AKP’ye oy isteyecek diye korktuk’ dedi."

Yıldıray Çiçek, Özdağ'ın bu sözleri üzerine şu ifadeleri kullandı:

"MHP, bu tür şahıslar üzerinde ağır bir travma yaratmış olmalı. CHP’ye oy istemek kadar ayıp ve utanç verici bir durum herhalde yoktur. Bu utancın asıl sahibi olarak ötede oyna dur Ümit Özdağ… Siyasette MHP’yi ele geçirmeye kalkıştıkça oyunları bozulan, rezil olan bu tipler, sürekli intikam peşinde koşmaktan dolayı bir türlü sağlıklı bir psikolojiye kavuşamamışlardır. 2015 yılından kendine senaryo üretip, MHP’ye saldıranın biri MHP üzerinde görevlendirilmiş birisidir. Bunun tartışmasına bile gerek yoktur."

'BAKANLIK PAZARLIĞI' İDDİASI

Çiçek, köşe yazısının devamında ise Özdağ hakkında şunları söyledi:

"Ha unutmadan; 'AKP’ye oy isteyecek diye korktuk' cümlesini kuran Ümit Özdağ, son Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan İçişleri Bakanlığı ile bazı kritik kurumların kendisine verilmesi karşılığında AK Parti’yi destekleyeceğini açıkça söylememiş miydi? Bizi kendin gibi hafızasız sanma Ümit Özdağ… Biz senin ciğerini gerçekten çok iyi biliyoruz.

Daha bir ay önce 'Geniş bir milli ittifak paydasında bir araya gelelim' diyerek CHP’ye çağrı yapan Ümit Özdağ, AK Parti’yle de bakanlık pazarlığını cebinde tutuyor olabilir değil mi?"