Devrimci 78’liler Derneği Samsun Şubesi, İbrahim Kaypakkaya için anma düzenledi

Devrimci 78’liler Derneği Samsun Şubesi, İbrahim Kaypakkaya'yı 52. ölüm yıl dönümünde düzenlenen basın açıklamasıyla andı.





Devrimci 78'liler Derneği Samsun Şubesi üyeleri, 18 Mayıs 1973'te öldürülen İbrahim Kaypakkaya'nın ölüm yıl dönümünde, şube önünde basın açıklaması düzenledi.





Samsun Şube Başkanı Cahit Kolukısa, burada yaptığı açıklamada, "en öndeki yoldaşlarının hain pusularda, işkencelerde, cezaevlerinde tapır tapır toprağa düştüklerini" belirtti.





Kolukısa, şunları kaydetti:





"Biz onlardan öğrendik safları sıklaştırmasını. Biz Denizlerden öğrendik darağacında dik durmasını, devrim ve sosyalizm sloganlarını haykırmasını. Biz Mahirlerden öğrendik yoldaşına gelen kurşuna göğüs germesini ve birbirimiz için ölmesini, dahası sevgiyle, şefkatle sarılmasını. Biz İbrahim Kaypakkaya’dan öğrendik ser verip sır vermemesini. Yüzlerce verdiğimiz serler sırlarıyla yüreğimizde yaşıyorlar. Yaşamaya devam edecekler.





Bize gerçek çıkış yolunu gösteren önderlerimiz işte bu yüzden hiç ölmüyorlar. İlk gün sıcaklığındaki gibi önümüze düşüyorlar, mücadelemizde yaşıyorlar. Devrimci mücadele tarihimiz emperyalizme, faşizme, haki renkli umut tacirlerine, takunyacılara, sol açık kulvardaki işbirlikçilere daima kapalı oldu, kapalı olmaya da devam edecektir. Biz İbrahimlerden, Denizlerden, Mahirlerden böyle öğrendik. Devrimci mücadele tarihimiz onurumuzdur, haysiyetimizdir. Bu tarihi yazanlara selam olsun. Bu tarihimizi aynı saflıkta, aynı temizlikte koruyacağımıza ant olsun."