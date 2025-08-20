Dikkat çeken ‘AKP’ kulisi… İki isme çağrı: ‘Birileri sustursun şunları!’

İBB'ye yönelik soruşturmada, itirafçı iş insanı Murat Kapki'den 2 milyon liralık rüşvet iddiasıyla gündeme gelen avukat Mücahit Birinci, AKP'den istifa etmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söz konusu durumu ifşa etmesiyle AKP'ye yakın isimler ise küfre varacak şekilde tartışmaya girmişlerdi.

Tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı ise kavganın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB Borsası açıklaması ile ifşa olduğunu bildirip, 'lağımın patladığını' söylemişti.

Tüm bunlarla beraber AKP kulislerini aktaran Nefes’ten Nuray Babacan da dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Babacan, “Türkiye’de seçimleri muhalefet kazanmaz, iktidar kaybeder” sözünün bir AKP’liye ait olduğunu belirterek başladığı yazısında, “parti sözcülüğüne” soyunan ekiplerin medyadaki kavgasının AKP’de çok konuşulduğunu ifade etti.

Babacan’ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

“Sosyal medyada AKP adına konuşanlarla ilgili olarak, “Onlar partinin sözcüsü değil, birileri sustursun şunları”, “Ömer Çelik, Efkan Ala gibi yöneticiler çıkıp, kimse bizim adımıza konuşamaz diye açıklama yapsın” sesleri yükselirken, bir kişi partiden uzaklaştırılınca sorumlulukları sona erdi sanki.

Hem iktidar medyasında hem parti içindeki bazı isimlerin ‘her şeyi bilen imaj ustası’ gibi açıklamalar yapmasına yönelik çok rahatsızlık var. AKP’ye hizmet ediyor gibi görünseler de parti içindeki bazı klikler ve gruplardan talimat aldıkları iddiaları konuşuluyor.”