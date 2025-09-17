Dikkat çeken kulis... AKP 4 temel sorun belirledi, Erdoğan'a rapor sunacaklar!

Saray'ın hedefindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) davaları ve CHP'li belediyelere operasyonlar devam ederken; iktidarın da sadece CHP gündemi üzerinden siyasetini sürdürmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Ancak son olarak Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP yönetiminin, sosyal güvenlik sistemi, sosyal yardımlar, kamuda tasarruf ve nüfus artış hızı konularında çalışma başlatma kararı aldığını belirterek, genel merkezdeki strateji geliştirme grubunun, bu 4 temel sorunla ilgili rapor hazırlayacağını yazdı.

Babacan, "Dört sorun, dört açmaz" başlıklı yazısında, "Çökmek üzere olan sosyal güvenlik sistemi, sosyal yardımlarda ayrımcılık yapılması, kamuda tasarruftaki başarısızlık ve de yavaşlayan nüfus artış hızı... AKP yönetimi, içinden çıkılmaz hale gelen bu konularda çalışma başlatma kararı almış. Genel merkezdeki strateji geliştirme grubu, bu 4 temel sorunla ilgili rapor hazırlayacakmış" diyerek, şunları kaleme aldı:

"Daha önce demokrasi, adalet sistemi ve kamu yönetimi konusunda hazırladıkları reform paketinin hayata geçmediği dikkate alınırsa, bunun hayat bulup bulmayacağı şüpheli ama bu temel sorunlara bakmak istedik;

Sosyal güvenlik: Sosyal güvenlik sisteminin çökme sinyali verdiğini yıllardan beri söyleyen uzmanlar var. AKP kurmayları, EYT’den sonra başlayan sosyal güvenlik açığının dünya ortalamasıyla karşılaştırıldığında vahim sonuçlara ulaştığını aktarıyor. Dünya ortalamasında 3 çalışan 1 emekliye bakarken, Türkiye’de 1 çalışan 1,5 emekliye bakıyor.

Kayıt dışılık, erken emeklilik, aktif-pasif dengesinde siyasi müdahaleyle yaşanan bozulmalar, fonların verimli ve etkin bir şekilde değerlendirilmemesi, primlerin gereği gibi tahsil edilememesi, prim oranlarının yüksek olması “Sosyal Güvenlik Sisteminin” önemli sorunları olarak sıralanıyor.

Sosyal yardımlar: Aile bazlı yardımlar konusunda ciddi şikayetler var. Yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı görüşü hakim. Farklı kurumlar tarafından yapılan farklı yardımların tutarı ve yararı konusunda sağlıklı veri bulunmuyor. Belediyelerde kamu kurumu sayıldığından birbirinden bağımsız yapılan yardımların, ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı, bunun bile bir siyasi ayrımcılık aracı olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Kamuda tasarruf sorunu: Bu konu tam bir kara delik. Bütçe gerçekliği ve dengelerin oturtulması için kamu disiplinine uyulması ve tasarruf önlemlerinin amacına ulaşması gerektiği aktarılsa da bu konuda ciddi sorunlar devam ediyor.

Bu kara deliğin kapatılmasının sadece araç ve seyahat giderlerinin kısıtlanmasıyla olamayacağı, kamu ihale yasasına uyulması, istisnaların ihalelerin kaldırılması, DMO alımlarının denetlenmesi, kamuda iş yapan müteahhitlere yaratılan ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi büyük ve önemli başlıklar bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı dahil, diyanetten valiliklere kadar yaşanan lüks, görmezden gelindi. Kamu çalışanına lojmanı çok görenler, kamu ihalelerindeki istisnalarla kimlerin kayrıldığına dair bir çalışma yapmadı.

Nüfus artış hızı: AKP Strateji Grubunun fokuslanacağı son başlık, nüfus artış hızındaki gerileme ve sonuçları olacak. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5, 2040 yılında yüzde 18,2, 2060 yılında yüzde 28,8, 2080 yılında yüzde 38,5 olacak.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10’u geçmesi, nüfusun yaşlanmasının göstergesi kabul ediliyor. Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek hızla artış gösteriyor. Doğurganlık oranının “nüfusun kendini yenileme eşiği” olan 2,1’in altına düşmesi çok önemli bulunuyor.

İktidar partisi, doğum artışının ‘herkes üç çocuk yapsın’ gibi talimatlarla hayata geçirilemeyeceğini, tam tersi etki yaptığını geç de olsa görmüş gibi."