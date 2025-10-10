Dikkat çeken 'Selahattin Demirtaş' iddiası: Öcalan 'projenin devamı için iyi sonuç vermez' dedi

Adalet Bakanlığı, AİHM’in Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna ve tahliye edilmesi gerektiğine dair kararına, kararın kesinleşmesine bir gün kala itiraz etmişti.

Halk TV yazarı Uğur Ergan, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç kapsamında, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın bir İmralı görüşmesinde, “Selahattin Demirtaş’ın aktif şekilde devreye girmesi benim için de iktidar için de projenin devamı için de iyi sonuç vermez” dediğini ileri sürdü.

Demirtaş'ın solda ve hatta sosyal demokrat kesimde karşılığının olduğuna dikkat çeken Ergan, Erdoğan'ın da İmamoğlu ile birlikte Demirtaş'ın seçmende yaratacağı sinerjiden çekindiğini belirtip "Bunları başkentin her köşesinde duyabilirsiniz" dedi.

"İKTİDARIN TERCİHİ ÖCALAN'DAN YANA"

Ergan, bununla birlikte Öcalan ve Kandil’in, Demirtaş’a karşı mesafeli tutumunda bir değişiklik olmadığını kaydederek "İktidar bunu bildiği için Öcalan’dan yana tercih kullanıyor. Ama şimdi yazacağım yeni iddiaya göre, Öcalan, İmralı’daki görüşmelerinden birisinde, 'Demirtaş’ın aktif şekilde devreye girmesi benim için de, iktidar için de, projenin devamı için de iyi sonuç vermez' demiş" ifadelerine yer verdi.

"Bu iddianın doğurduğu iddia da, 'Öcalan, Demirtaş’ın şu aşamada serbest kalmasına sıcak bakmıyor' şeklinde" diyen Ergan, yazısını şöyle tamamladı:

"DEM Parti, Demirtaş ve Yüksekdağ için Meclis’ten Adalet Bakanlığı’na yürüyerek bunu tekzip etse de, iddianın Ankara kulislerinde konuşulduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor."