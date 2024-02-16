DİSK Maden- Sen Genel Başkanı Görgün: ‘İhmalsiz kaza olmaz’

Erzincan’ın İliç bölgesinde meydana gelen maden kazasına ilişkin konuşan DİSK Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, ‘İhmalsiz kaza olmaz’ dedi. Milyonlarca ton kimyasal içerikli çamurun vadiye aktığını belirten Görgün, “Tabiattaki kontrolsüz olan kimyasallı çamurun pH değerlerinin ayarlanabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla havada, yeraltı sularında, atmosferde ciddi ölçüde kimyasallar ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı. İşçilerin sağlığına ve güvenliğine ilişkin yeterince önlem alınmadığını da vurgulayan Görgün, “Ucuz üretim demek sadece işçinin ucuza çalışması demek olmuyor. İşçi sağlığı ve güvenliği önlemleri, ekolojiye yönelik önlemler de zayıflıyor. Kâr maksimizasyonuna yönelik bir açgözlülük var” diye konuştu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:54
DİSK Maden- Sen Genel Başkanı Görgün: ‘İhmalsiz kaza olmaz’
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Erzincan’ın İliç bölgesinde meydana gelen maden kazasının ardından DİSK Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, olaya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Yaşananların kayıtlara geçecek ciddi bir kaza olduğunu belirten Görgün, vadiye akan çamurun çeşitli kimyasallarla birlikte siyanür içerdiğini söyleyerek “Kimyasalların havuz içerisindeyken pH değeri bakımından kontrolü mümkündü. Şimdi tabiattaki kontrolsüz olan kimyasallı çamurun pH değerlerinin ayarlanabilmesi mümkün değil dolayısıyla havada, yeraltı sularında, atmosferde ciddi ölçüde kimyasallar ortaya çıkacak” dedi. 

Önlemler zayıf

Seçilmiş hükümetlerin ‘sendikasız çalıştığını veya sesini çıkarmayan sendikalarla işbirliği yaptığına’ işaret eden Görgün, “Ne olursa olsun en hızlı ve en yüksek en ucuz üretimi yapalım diye düşünüyorlar. Ucuz üretim demek sadece işçinin ucuza çalışması demek olmuyor. İşçi sağlığı ve güvenliği önlemleri, ekolojiye yönelik önlemler de zayıflıyor. Kâr maksimizasyonuna yönelik bir açgözlülük var” ifadelerini kullandı.

‘Kamu denetimi azaldı, özelleştirmelerle birlikte kazalar da arttı’

“Özelleştirmeler artıp kamu denetimi azaldıkça, sendikalar baskı altına alındıkça iş kazaları arttı” diyen Görgün, “Soma ve diğer kazalardan ders çıkarmadık. Umarım Türkiye hükümetiyle, parlamentosuyla, kamu makamlarıyla, işverenleriyle ve sendikalarla birlikte harekete geçer. Hiç değilse bu kaza aklımızı başımıza getirsin” diye konuştu.


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