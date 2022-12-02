Diyanet'in uyguladığı fetva yasağına rağmen eski AKP’li müftü kısıtlama dinlemedi
Din İşleri Yüksek Kurulu’nun sosyal medyadan paylaştığı tartışmalı fetvalar üzerine Diyanet 'kısıtlama' getirdi. Kısıtlama sosyal medyadan fetva verilmesini yasaklarken Ankara Müftüsü Hasan Çınar paylaşımlarını sürdürdü.
Cumhuriyet; Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yüksek fiyat artışlarının yaşandığı süreçte, “Ticarette kâr haddi var mı” sorusu üzerine verdiği fetvayı sosyal medyadan yayınladığını 27 Temmuz’da gündeme getirmişti.
Söz konusu fetvada “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” hadisine işaret ediliyordu.
Tepki çeken fetvadan bir hafta sonra başkan Ali Erbaş’ın gönderdiği yazıyla kurula “sosyal medya kısıtlaması” getirildi ve sosyal medyadaki her türlü paylaşımın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile istişare edilerek yapılması istendi.
Kurul, bu tarihten itibaren sosyal medya üzerinden hiçbir fetva paylaşımında bulunmadı. Buna karşın Adana’da görev yaparken sosyal medyadan paylaştığı fetvalar ile gündeme gelen ve eski AKP milletvekili aday adayı da olan Ankara Müftüsü Hasan Çınar, fetva paylaşımını sürdürüyor. Çınar, fetvalarda “dünyevi düşüncelerle namazda sesli ağlamanın namazı bozacağını, burs alan öğrencilerin de zekât vermesi gerektiğini, Kuran’ın çevirisini okumanın hatim sayılmayacağını, altının veresiye satılmasının caiz olmadığını” belirtti.
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