Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine İsmailağa cemaati fetva vermedi

20 Eylül 2022 Salı, 09:38

Ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşirken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarıldı.

Erdoğan’ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine tepkiler sürerken İsmailağa cemaatinin 'Fıkıh Kurulu Âzâsı' Abdülhamid Türkeri tarafından yayımlanan videoda, "Caiz değildir, fetva vermiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsmailağa cemaatinden Türkeri yayımladığı videoda, TOKİ’nin, memur maaşlarına gelen zam oranına göre yapılacak ödemelerin de artacağı ödeme sisteminin caiz olmadığını söyledi.

Söz konusu videoda Türkeri, “Böyle bir uygulama Hanefi mezhebine göre caiz değildir. TOKİ’nin çoğunlukla uygulamış olduğu uygulama bu olduğundan dolayı biz bu tür bir uygulamaya fetva vermiyoruz” dedi.

2020 yılında açıklanan 100 bin sosyal konut projesinde ise İsmailağa cemaati, TOKİ’den ev almak konusunda fetva yayımlayarak caiz olduğunu söylemişti.