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Diyarbakır'daki mitingte milletvekilleri ile polis arasında 'flaş bellek' gerginliği

Diyarbakır'daki mitingte milletvekilleri ile polis arasında 'flaş bellek' gerginliği

29.06.2026 14:07:00
Güncellenme:
ANKA
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Diyarbakır'daki mitingte milletvekilleri ile polis arasında 'flaş bellek' gerginliği

Diyarbakır’da dün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a “özgürlük” talebiyle düzenlenen mitingde DEM Parti ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polisin, mitingde kullanılacak görseller ve şarkıları içeren flaş belleği inceleme talebi üzerine DEM Parti milletvekilleri ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, flaş belleği alamadan, alandan ayrıldı.
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DEM Parti öncülüğünde dün Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a “özgürlük” mitinginde DEM Parti milletvekilleri Serhat Eren ile Beritan Güneş ve polisler arasında “flaş bellek” nedeniyle yaşanan gerginliğe ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İddiaya göre, polis yetkilileri mitingde kullanılacak görseller ve mitingde çalınacak şarklıların yer aldığı flaş beleği incelemeye almak istedi. Duruma tepki gösteren DEM Parti milletvekilleri Eren ile Güneş ve çok sıyada partili, polisin flaş belleği almasını engellemeye çalıştı. Polis, flaş belleği alamadan ayrıldı.

FLAŞ BELLEK ÜZERİNDE GERGİNLİK YAŞANDI 

Kameraya yansıyan görüntülerde DEM Parti milletvekillerinin bilgisayara bağlı olan flaş belleği sıkıca tuttuğu anlar da yer aldı.

İlgili Konular: #polis #Dem Parti