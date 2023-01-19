Doç. Dr. Burak Cop Erkam Yıldırım'ın fotoğrafını yorumladı "Nazi Almanyası ve faşist İtalya örneğini bugüne taşıdınız"

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 16:48

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 16:48

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın 13 Ocak günü katıldığı Erzurum’daki geleneksel "1001 Hatim" duasının ardından gittiği bir giyim mağazasında çekilen fotoğraf karesini sosyal medyada paylaştı.

Fotoğraf için "devlet kurumlarının siyasallaşması" yorumları yapılırken Cumhuriyet TV'ye konuşan Siyaset Bilimci Doç. Dr. Burak Cop, fotoğrafın aile devleti örneği olduğunu söyledi.

"NAZİ ALMANYASI VE FAŞİST İTALYA ÖRNEĞİNİ BUGÜNE TAŞIDINIZ"

O fotoğrafın parti devlet-bütünleşmesinin daha da ötesine geçildiğini, daha dejenere bir versiyonunu gösterdiğini söyleyen Cop, "Parti devletinden hep söz ediyoruz. Yani kamu görevlilerinin partizanlaşması, AKP ile devlet arasındaki sınırların belirsizleşmesinden söz ediyoruz. Ama bu daha da fazlası. O da aile devleti, aile ile devletin bütünleşmesi" ifadelerini kullandı.

Sistemde parti aidiyetinin kişinin devletteki pozisyonunu belirlediğini anlatan Cop, "Bir analoji kuracaksak faşist rejimlere benziyor. Almanya ve İtalya gibi 1930'ların Nazi ve faşist rejimlerine benziyor. Tabii ki o dönemle aynı koşullar söz konusu değil. İyi ya da kötü serbest seçimler var hala. Nazi Almanyası ve faşist İtalya'daki partinin devlete el koyması örneğini bugüne taşıdınız" sözleriyle iktidara tepki gösterdi.