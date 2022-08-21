Doğru Parti: 'Memleket, Zafer ve Milli Yol’la ittifakı açıklayacağız'

21 Ağustos 2022 Pazar, 10:43

Seçim hattına girildikçe siyasi partiler arasındaki ittifak çalışmaları hızlandı.

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’nın yanı sıra sol ve sosyalist partiler arasında da ittifak çalışmaları sürerken Türkiye siyasal hayatına yeni bir ittifak daha ekleniyor. Eski bakanlardan Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Zafer Partisi, Memleket Partisi ve Milli Yol Partisi ile ittifak görüşmelerini sürdürdüklerini, eylül ayı sonunda “Türkiye İttifakı” adı altında ittifaklarını açıklayacaklarını söyledi.

‘TÜRKİYE İTTİFAKI’NI KURACAĞIZ’

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi, Ümit Özdağ’ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi ve Remzi Çayır’ın genel başkanı olduğu Milli Yol Partisi ile sürekli görüştüklerini, ittifak çalışmalarında sona geldiklerini belirten Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu’na göre bu partilerin çıkış noktaları, “Türkiye’nin iki ittifaka, Cumhur İttifakı ve altılı ittifaka mahkûm olmaması.”

Cumhur İttifakı ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması kapsamında oluşan altılı masaya yönelik eleştirilerini dile getiren Serdaroğlu, “İki ittifakın da Türkiye’nin milli çıkarlarına uygun davranacaklarına, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine sahip çıkacaklarına dair çok ciddi kuşkularımız var. Kuşkudan da öte bulgularımız var” dedi.

Bir ittifakın, “Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı ve saygılıyız. Biz Anayasa’nın ilk altı maddesine bağlıyız. Biz neoliberal politikalarla bir ekonomi politikası uygulamayacağız, kamu ağırlıklı karma ekonomi uygulayacağız” demesi gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, “Bu tip temel konularda fikir birliğine varacak bir ‘Türkiye İttifakı’nı, ‘Milli İttifak’ı kuracağız. Eylül sonuna kadar bunu bitirip deklare edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BİZİMLE GELİP GÖRÜŞEN SOL PARTİLER DE VAR’

Kuracakları ittifak kapsamında 29 Ağustos tarihinde bu siyasi partilerle toplantı yapacaklarını, başka siyasi partilerin de kurdukları ittifaka katılım için taleplerinin olduğunu, çalışma yürüttükleri ittifakın adının, “Türkiye İttifakı” olacağını ifade eden Serdaroğlu, “Bu Türkiye’nin ilk milli ittifakı olacak. Sol partilerle HDP de ittifak yapıyor. Bizimle gelip görüşen sol partiler de var. Onlar da buraya bizim şartlarımıza uyarlarsa gelebilirler” diye konuştu.

“Kim bu sol partiler?” sorusuna karşılık Serdaroğlu, Vatan Partisi’nden istifa ederek Mehmet Bedri Gültekin liderliğinde kurulan partiyi işaret etti ve “Bir tanesi Sosyalist Cumhuriyet Partisi” yanıtını verdi.

‘BİZİM TABANIMIZ YÜZDE 20’

“Eylül sonunda bu ittifakın adı konulacak ve biz ‘Türkiye ittifakıyla’ çalışmalarımızı yapacağız. Bizim tabanımız yüzde 20. Bu büyüyecek” ifadeleriyle sözlerini sürdüren Serdaroğlu, “Ben yaşça hepsinden büyüğüm. Ben bir ağabey gibi ağabeylik yapmaya çalışıyorum. Ben ülkem için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım bana bu yetkiyi verdiler ve ülkemiz için bir şeyler yapmak için çırpınıyoruz” dedi.