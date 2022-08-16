Erkan Baş: 'Üçüncü ittifak 15-20 gün içerisinde ilan edilecek'

16 Ağustos 2022 Salı, 11:07

Birleşik Metal-İş Gebze 1 No'lu Şube’de düzenlenen buluşmada “AK Parti’den kurtulmak için” halkın geniş kesimlerinin mücadeleye dahil olmasını gerektiğini vurgulayan Baş, "Bizi bu iktidardan doğrudan kurtaracak olan halkın kendisidir. 20 yılın en önemli dersi; eğer gerçekten AKP’den kurtulmak istiyorsan, elini taşın altına koyacaksın. 'AKP’den kurtulmak istiyorum ama seçimden seçime önüme koyulan seçeneklerden birini seçer kurtulurum' diyerek AKP’den kurtulamazsınız. Bu 20 yılda hiç ders almadıysak bundan ders almamız lazım" dedi.

TARİH VERDİ

Baş, "Parlamentoda Millet İttifakı’nın kaç kişi olacağı önemli değil, AKP - MHP dışındaki partilerin toplam kaç kişi olacağı önemli. Bu yüzden parlamentoda güçlü bir sol muhalefetin olması şart" sözleriyle üçüncü ittifak için tarih verdi.

"Üçüncü ittifak 15 - 20 gün içinde ilan edilecek. Üçüncü ittifak barajı geçtiği zaman, ittifakın bütün partileri barajı geçmiş sayılıyor. Dolayısıyla, 'Ben size oy vermek istiyorum ama barajı geçemediğimiz için veremiyorum' diyen olursa böyle bir durum kesinlikle yok" diyen Baş, şöyle devam etti:

"Bu ittifak yüzde 7’yi geçtiği anda baraj problemi ortadan kalkıyor. Baraj kalktığı andan itibaren de her parti aldığı oy kadar milletvekili çıkartır"