Dosyanın üzerini kapatacaklardı: İsias Otel’de oğlu ölen baba ‘Bu kader değil cinayet’ dedi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde iktidara yakınlığıyla bilinen Bozkurt ailesinin Adıyaman’daki Grand İsias oteli yıkıldı. Oteldeki rehberler ve Kıbrıslı öğrencilerin de aralarında olduğu 60 kişi hayatını kaybetti. Onlardan biri de Aykut Bulut’tu...
29 yaşındaki rehberin cansız bedeni depremin 4. günü çıkarıldı. Acılı babası Mehmet Bulut Cumhuriyet’e konuştu.
"SEN KİMSİN LAN"
Çadır istediği için hakarete uğradığını söyleyen baba Bulut, “Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın yanına gittim. ‘Sayın başkan, enkaz başında bekleyen aileler için bir çadır ayarlamanız mümkün mü’ dedim. Bana ‘Sen kimsin lan’ dedi. ‘Sayın başkan neden böyle bir üslupla konuşuyorsunuz’ deyince de ‘Sen nereden geliyorsun’ diye sordu. ‘Ürgüp’ deyince ‘Belli, buralı olsan benimle böyle konuşamayacağını bilirdin’ yanıtını verdi” dedi.
"MÜCADELE SÜRECEK"
“Zor günümüzde devletimiz neredeydi?” diyen acılı baba tepkisini şöyle diye getirdi:
“Beş gün ne çadır gördük ne tek lokma bir şey. Özellikle Kızılay neredeydi? Kızılay aile şirketi olsun, çadır satsın diye değil, yurttaşa yardımcı olsun diye var. Bu otel mühürlenmişken ‘imar affı’ ile açılmış. Belediye başkanından inşaat teknikerine kadar tüm sorumluların ceza alması için başvurumuzu yaptık. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Adalet Bakanı çıkıp ‘dosya gizli değil’ diyor. O zaman avukatım neden dosyaya ulaşamıyor? Neyi kimden saklıyorsunuz? Kıbrıslı Türkler olmasa bu dosyanın üstü kapanırdı. Onlar sayesinde uluslararası dava boyutuna geldi. Bu binada her şey göz göre göre yaşandı. Bu kader değil cinayet.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
- Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun bayrak açıklamasına ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu Hatay'da Ankara'nın talimatını açıkladı
- Malatya Valiliği'nden 'aşevi' açıklaması
- CHP Malatya İl Başkanı'na saldırı
- Fatih Altaylı'dan AKP'li Hamza Dağ'a yanıt
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Bakan Yanık hakkında suç duyurusu
- FETÖ tutuklusuna makam veren Soylu
- Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması