Dosyanın üzerini kapatacaklardı: İsias Otel’de oğlu ölen baba ‘Bu kader değil cinayet’ dedi

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 07:17

29 yaşındaki rehberin cansız bedeni depremin 4. günü çıkarıldı. Acılı babası Mehmet Bulut Cumhuriyet’e konuştu.

"SEN KİMSİN LAN"

Çadır istediği için hakarete uğradığını söyleyen baba Bulut, “Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın yanına gittim. ‘Sayın başkan, enkaz başında bekleyen aileler için bir çadır ayarlamanız mümkün mü’ dedim. Bana ‘Sen kimsin lan’ dedi. ‘Sayın başkan neden böyle bir üslupla konuşuyorsunuz’ deyince de ‘Sen nereden geliyorsun’ diye sordu. ‘Ürgüp’ deyince ‘Belli, buralı olsan benimle böyle konuşamayacağını bilirdin’ yanıtını verdi” dedi.

"MÜCADELE SÜRECEK"

“Zor günümüzde devletimiz neredeydi?” diyen acılı baba tepkisini şöyle diye getirdi:

“Beş gün ne çadır gördük ne tek lokma bir şey. Özellikle Kızılay neredeydi? Kızılay aile şirketi olsun, çadır satsın diye değil, yurttaşa yardımcı olsun diye var. Bu otel mühürlenmişken ‘imar affı’ ile açılmış. Belediye başkanından inşaat teknikerine kadar tüm sorumluların ceza alması için başvurumuzu yaptık. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Adalet Bakanı çıkıp ‘dosya gizli değil’ diyor. O zaman avukatım neden dosyaya ulaşamıyor? Neyi kimden saklıyorsunuz? Kıbrıslı Türkler olmasa bu dosyanın üstü kapanırdı. Onlar sayesinde uluslararası dava boyutuna geldi. Bu binada her şey göz göre göre yaşandı. Bu kader değil cinayet.”