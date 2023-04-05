Edirne İYİ Parti'de istifa: Daha da devam edecek...

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 18:42

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 18:42

Edirne İl Genel Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Erbay, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Edirne İl Genel Meclisi'nin nisan ayı üçüncü birleşimi öncesinde gazetecilere açıklamada yapan Hüseyin Erbay, partisinden istifa ettiğini söyledi ve başka üyelerin de partiden istifa edeceğini öne sürdü.

'İTTİFAKA ZARAR' SAVUNMASI

“İYİ Parti'de yaşanan olayların, Millet İttifakı'na da zarar verdiğini” savunan Erbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz İYİ Parti'de demokrasiye inanarak bu yola çıktık. Seçimle gelen seçimle gider, sandıktan çıkacak il başkanına saygı duyarak göreve devam edecektik. Bu partide demokrasinin olmadığını, Meral Akşener'in bu partide görev yetkisinin kalmadığını, başkaları tarafından İYİ Parti'nin yönetildiğini anladık. Benim istifamla bu işin biteceğine inanmıyorum. Benden sonra da istifalar gelecektir. Parti tüzüğünden çıkmıştır. Arkadaşlarımızın emekleri burada hiçe sayılarak, genel merkezde bir il genel meclis üyesinin, belediye meclis üyesi olmanın önemli olmadığını anladığımız için partiden istifa ediyorum.”

'KINAMA OLARAK İSTİFA EDİYORUM'

“Bu kadar çabaya, bu kadar istenilen çalışmaya karşı İYİ Parti'nin troller tarafından ele geçirildiğini anladığım için bu Millet İttifakı'na da zarar vermiştir” diyen Erbay, “Genel Başkanın masaya oturması, masadan kalkması bu şekilde kurmayların yönetilmesiyle ilgili rahatsızlık duyduk. Kınama olarak İYİ Parti'den, il genel meclis üyesi olarak kendi partimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Erbay, Edirne İl Genel Meclisi üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini belirterek, istifa dilekçesini İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş'e teslim etti.

Mehmet Geçmiş de siyasette bazen istifaların yaşanabileceğini dile getirerek, “Buna göre İl Genel Meclisimizde 15 Cumhuriyet Halk Partisi, 11 AK Parti, 1 İYİ Parti ve 1 Bağımsız meclis üyesi olmuştur. Çalışmalarımıza buna göre devam edeceğiz” dedi.