Son dakika... İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan açıklama: 'Yük haline geldim'

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 14:06

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 15:01

Altılı masanın kendilerine tuzak kurduğunu savunan, 22 Mart'ta yaptığı basın toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ve HDP'yi ağır suçlamalarla hedef alan, son olarak da Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan Yavuz Ağıralioğlu, önceki akşam İYİ Parti'den resmen istifa etti.

Ağıralioğlu, İYİ Parti Grup Başkanlığı'na hitaben yazdığı dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti Üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.

"SİYASETE DEVAM EDECEĞİM"

Meclis'te açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, gelişmeler sonrası Meclis'te açıklamalarda bulundu.

Partisine yük olduğu için istifasının bir zorunluluk haline geldiğini söyleyen Ağıralioğlu, "Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. İYİ Parti'yle siyasi birlikteliğimi nihayete erdiriyorum. Siyasete devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu ayrıca "Kim diyorsa ki Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, HDP'ye de Kürt olduğu için karşı çıkıyor, namussuzdur, alçaktır. Yavuz Ağrıalioğlu Kürt'e kurban olsun, vatanına milletine bağlı Alevilere kurban olsun" diye konuştu.

Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"POZİSYONUM PARTİME YÜK OLMAYA BAŞLAMIŞTI"

* Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım, partimin oldu bitti ile karşı karşıya bırakılıp, emeklerin 3 5 günde heba edilmesine itiraz ettim. Dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Adaylığa da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu. Erdemli ve zorunlu olan kısmı şurasıdır, açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline geldim.

* Ben köprüyü geçmek için bir yanlışa dayı diyecek adam değilim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim. Bize dayatılan, bu dayatmanın akabinde memleketin en müstesna makamlarının şantaja maruz kaldığı gerçeğinin beni mecbur ettiği kararı verdim. İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey, İYİ Parti'nin kırmızı çizgisi olarak bildiğim şeyler. Kem söz etmem, arkadaşlarımdır. Haklarını ihlal etmem ama onlara kudret dilerim.

"BAZI GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİMİ BASINDAN ÖĞRENDİM"

* Görev değişikliklerinden sonra aldığım tutumlar ortadadır. 3 4 kere görev değişikliğine maruz kaldım, bazılarının haberini basından öğrendim. Ben basından görev değişikliğimi öğrendiğim iki seferde, kendimi çok değersiz hissettim.

* Genel Başkandan pazartesi günü randevu istedim. Böyle bir hassasiyet taşıyordum. Nihayetinde yol beraberliğimiz oldu. Görevleri yaparken de milletimizi utandırmadığımı, partililere yük olmadığımı düşünüyorum. Hiçbir mevkide ne milletimin ne partideki arkadaşlarımın utancı olmadım. Elimden geldiği kadar her şeyin en iyisini yapmaya çalıştım. İYİ Parti hakarete uğramış, ithama uğramış insanların partisidir.

* Mücadelede edeceğiz ama yenmek için devlet millet düşmanlarına tevessül etmeyeceğiz. Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız. Devletini uluslararası organizasyonlara şikayet etmeye kodlanmış FETÖ benzeri organizasyonların tazyiklerine maruz kalacak bütün boşlukları kapatacağız. Benim için zorunlu bir erdem olan istifa mekanizmasını bu şekilde ifade etmek zorundayım. Ben de onlara yük olmadığım için istifa ediyorum. Siyasi değerlendirmelerim olacaktır.

"YAVUZ AĞIRALİOĞLU KÜRT'E, VATANINA BAĞLI ALEVİLERE KURBAN OLSUN"

* İhtimam gösterilmesini istediğim bir husus var; itirazlarıma konu olan şeyleri sıralarken bunların bazı medya organlarında şöyle değerlendirildiğini duydum. 'Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, HDP'ye de Kürtlere karşı olduğu için karşı çıkıyor' diyorlar. Benim babam, dedem bu topraklara kalbiyle bağlı.

* Kim diyorsa ki Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, HDP'ye de Kürt olduğu için karşı çıkıyor, namussuzdur, alçaktır. Yavuz Ağrıalioğlu Kürt'e kurban olsun, vatanına milletine bağlı Alevilere kurban olsun. Ömrüm boyunca bu hatta duracağım.

* Bu hassasiyetimle siyaset yapmaya devam edeceğim. Bu hassasiyetlerim beni nereye götürürse, bana ne söyletirse söyletsin ne milletime ne menfaatlerine sırtımı dönmeyeceğim. Nerede durursam, nerede olursam hakkı haykıracağım. Nerede olursam kendi yanlışımdır diye bir yanlışı savunurken millete görünmeyeceğim.

* Hakkı hakkıma karışmış, benden yana hakkının olduğunu düşünen herkese hakkım helaldir. Alın terlerimiz birbirine karıştı. Kıymetli hayaller kurduk, emekler verdik. Omuz omuza olduğum ve her birini çok sevdiğim İYİ Parti ailesine, gösterdikleri sevgiye sonsuz teşekkür ediyorum. Onların hayallerine sadakat göstermek Türk milletine borcumuzdur. Ama siyaset sıkıştığı zamanlarda yol ayrımına bizi getiren şey, sözümüzle daha önce kendimizi bağladıklarımızıdır. Saygısızlık saymasınlar.

"SEÇİM SONUÇLARI YÜZDE 75-25 BİTSİN DİLERİM"

* İYİ Parti'den hüzünle ayrılıyorum. Gerçekten üzüntü ile ayrılıyorum. Bütün arkadaşlarıma söyledim, bazen kayırlı ayrılmak kolay olurmuş. Bizim için partilerimiz de vardır ama bundan sonra yaşımız belli bir hadde vardığı için devletimiz daha çok var siyaseti önemlidir. Bizim partimiz de olacaktır ama bizim partilerimizin üstünde bir devletin varlığı esas olacaktır. Parti önceleyen değil devlet önceleyen, siyasi mücadele önceleyen değil memleket önceleyen bir siyasi ahlak ile yürümek zorundayız.

* Seçim sonuçları kim kazanırsa kazansın yüzde 75-25 bitsin dilerim. Bu sistemin bize yaptığı kötülük 51-49 korelasyonudur. Bu duygu, siyaseti ilkesizleştirdiği gibi, siyasi kazanma hattında 51'in aziz, 49'un canı cehenneme duygusu oluşturmaktadır.

* Bu siyasetin, ilkesizliğine sebep olan şey oyu bile olmaz partilerin, henüz seçimde sandığa girmemiş partilerin, hatta siyasi programında kabul edilemez madde olan partilerin kazanmak uğruna siyasi ittifaklara dahil olduğu bir ilkesizlik alanı, siyaseti de itibarsız hale getirmektedir. Çözecek olduğunuz problemlerin iktidarını hile ile kazanırsanız, millete ilkesizlikle hizmet imkanı yakalamış oluyorsunuz. İlk ve en mühim borcumuz, siyaseti bu bölücülüğün şantaj hedefi haline getiren yüzde 50+1 matematiğini değiştirmektir.

"SEÇİM SONUCU MÜCADELE ALANIMIZIN ÇERÇEVESİNİ BELİRLEYECEK"

* Cumhurbaşkanlığı makamını bir şantajın hedefi haline getiren, bize mahkumsunuz duygusu ile bizimle müzakere edeceksiniz imkanını şımarıklıkla birleştirip bir takım maddeleri Türk hükümetine, TBMM'ye dayatan bu münasebetsizliğin önüne geçecek olan bizleriz.

* Bu seçim, ciddi siyasi temizlik yapacak bir seçimdir. Seçimin sonuçlarında milletimiz neyi destekleyecek, neyi sevecek, neyi cezalandıracak, kimin kiminle oturmasından muzdarip olduğunu belli edecek. Bunları göreceğimiz bir seçim sonucu, bizim mücadele alanımızın da çerçevesini belirleyecek.

SORU-CEVAP

* Bu mutlaka bir yerlerden teklif alıyordur gibi bir konuşuluyordur. Bana ulaşmış bir teklif, görüşme, istişare olmamıştır. Seçime 2 ay kala siyasi parti değiştirmenin sözün itibarına zarar verdiğine inananlardanım. Benim böyle bir gündemim yok. Milletimizin neyi öncelediğini, neye kızdığını, neyi ödüllendirdiğini görmemiz lazım. Seçim sonuçlarından sonra daha net konuşabiliriz.

* Basın toplantımdan sonra şehit ailelerinden dua, Pensilvanya ve Kandil'den beddua aldım.