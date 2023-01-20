Edirne'de emekliler fatura yaktı: 'Bizleri enflasyona ezdiren siyasi iradeye boyun eğmiyoruz!'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 18:41

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 18:44

DİSK Emekli-Sen Edirne Şubesi üyeleri bugün Saraçlar Caddesi’nde 'İnsanca yaşamak istiyoruz, zamlar durdurulsun' sloganıyla basın açıklaması yaptı. Emekli-Sen Edirne Şube Başkanı Sayit Dayıoğlu’nun okuduğu basın açıklamasının ardından emekliler yanlarında getirdikleri elektrik, su, doğal gaz faturalarını yakarak tepki gösterdi.

Dayıoğlu, şunları söyledi:

"İktidar, seçimlerin arifesinde emeklileri ve çalışanları ilgilendiren konularda kendi misyonuna uygun görüşlerini açıkladı. Önce asgari ücret, sonra EYT'lilerin durumu ve en sonunda emeklilerin maaş artışlarıyla ilgili bizi yanıltmayan açıklamalarda bulundu. Önce 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşını 5 bin 500 liraya, yüzde 25 olarak açıkladığı emeklilerin maaş artış oranını ise akşamdan sabaha yüzde 30 'a çıkardı. Daha maaş artışları bankaya yatmadan temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zamlar iktidar sahiplerinin kime hizmet ettiğini gösterdi. Bizleri enflasyona ezdiren siyasi iradeye boyun eğmiyoruz. Dini bayramlarda yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri asgari ücret düzeyinde olmalı. Emekli-Sen’e gönül vermiş son nefer nefes aldıkça, bu hak arayış mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."