Fransa'da emeklilik yaşını yükselten yasa tasarısına karşı büyük grev

Büyük kentlerde toplu taşıma sistemleri ve şehirler arası trenler büyük ölçüde duracak. Birçok okul kapanacak ve kamu hizmeti verilmeyecek.

Paris metrosunda yalnızca, sürücüsüz çalışan iki tren hattı olağan şekilde işleyecek. Orly Havaalanı'ndaki beş uçuştan biri iptal edildi.

Başkent ve diğer şehirlerde, on binlerce kişinin katılacağı büyük eylemler yapılması bekleniyor.

Ocak ayı başında Başbakan Elisabeth Borne tarafından kamuoyuna tanıtılan tasarıya göre, 2027'den itibaren Fransa'da emekli olabilmek için 42 yerine 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Anketlere göre, emeklilik reformuna toplumun yüzde 68'i karşı.

"Hükümete yakın" olmakla eleştirilenler dahil tüm sendikalar, yasa tasarısına itiraz ediyor.