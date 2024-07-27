Egemen Bağış'ın yerine Metin Feyzioğlu atandı... CHP'den tepki: Sonra neden bu haldeyiz?

Yayınlanma: 27.07.2024 - 21:01

Güncelleme: 27.07.2024 - 21:01

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

CHP'DEN TEPKİ GELDİ: SONUÇ ORTADA

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Egemen Bağış’ın ardından Metin Feyzioğlu Prag Büyükelçisi olarak atanıyor! Devlette önemli noktalara bu kadar çapsız, yetersiz, tartışmalı ve şaibeli isimleri atayacaksın! Sonra neden bu haldeyiz! Dönek olmak, taraf olmak önemli noktalara atanmak için tek sebepse; Ortaya yönetilemeyen bir ülke çıkar, sonuç ortada."