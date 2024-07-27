Özgür Özel polemiği ile gündeme gelmişti... Metin Feyzioğlu'nun görevi değişti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) törenlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılamamasıyla gündeme gelen Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti. Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.
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