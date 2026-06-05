Ekrem İmamoğlu, Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıkıyor

Ekrem İmamoğlu duruşmaya bizzat katılacak. Silivri’den Anadolu Adliyesi’ne, Kartal’a götürülüyor.

Basit yargılama usulüyle açılan davada mahkeme Ekrem İmamoğlu hakkında beraat vermiş, itiraz üzerine görülen davada yine beraat kararı çıkmıştı.

O karar istinaftan döndü ve ilk derece mahkemesinde yeniden yargılama kararı çıktı.

Ekrem İmamoğlu, AKP’li Şadi Yazıcı’nın Tuzla Belediye Başkanı olduğu dönemde “kamu görevlisine alenen hakaret” iddiasıyla bugün İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Ekrem İmamoğlu’na bu davada 2 yıl 7 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu 150 günde 150 proje programında Tuzla’da açılışa gitmiş, Şadi Yazıcı kürsüden İmamoğlu’na yönelik sözler sarfetmişti.

Ekrem İmamoğlu da cevaben; “Dönüyorlar, 94'ten 2019'a kadar yaptıklarını anlatıyorlar. 3 buçuk sene 3 ayını siz çaldınız bir buçuk senesi pandemi. Bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız. O kalan günlerle ve kalan paramızla bu kocaman işleri yapıyoruz" demişti.