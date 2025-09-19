Ekrem İmamoğlu 'Bu kitap size emanet' diyerek tanıttı: 'Darbeyi adım adım anlatıyor!'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Yavuz Oğhan'ın yazdığı "Millete Emanet" adlı kitabı tanıtarak, vatandaşlara çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı X hesabından yapay zeka ile hazırlanmış görseli de eklenerek paylaşılan açıklamasında İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kitap size emanet. Geliri 19 Mart Darbesi’nde mağdur olan ailelere ve öğrencilere gidecek olan bu kitap hukuka ve demokrasiye yapılan darbeyi adım adım anlatıyor. Kitabı yayınevinin sayfasından ve kitapçılardan edinebilir, dayanışmayı büyütebilirsiniz."

"KİTAP YOĞUN İLGİ GÖRDÜ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önsözünü, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sonsözünü yazdığı “Millete Emanet” kitabı yoğun ilgi gördü. Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, kitabın siparişlerinin rekor kırdığını duyurdu.