Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a seslendi, icraatlerini sıraladı: 'Zat-ı muhtereme hatırlatalım...'
Ekrem İmamoğlu 6 yıllık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde yaptıklarını anlattı. İstanbullu kimi tercih etti diye sordu, "Millet büyüktür" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart'tan bu yana tutuklu olduğu Silivri'den bu kez icraatlariyle seslendi.
31 Mart 2019'da İBB Başkanı seçilen, 19 Mart 2025'te şafak baskınıyla gözaltına alınıp tutuklanan İmamoğlu, 6 yıllık icraatinin bir bölümünü liste halinde paylaştı.
İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Demokrasiden ve millî iradeden nasibini almamış zat-ı muhtereme hatırlatalım;
İstanbullu kimi tercih etti?
31 Mart 2019 …… 13 bin oy
23 Haziran 2019 …… 800 bin oy
31 Mart 2024 …… 1 milyon oy farkı ile
Ekrem İmamoğlu ve ekibini tercih etti.
İstanbullu üç seçimde talana ve ranta dur diyerek, Kanal İstanbul ucubeni katmerli şekilde reddetti.
Peki her üç seçimi de kazanan Ekrem İmamoğlu ve ekibi neler yaptı?
65,1 km toplam hat uzunluğuna sahip 6 metro
4 Kent Ormanı, 15 Yaşam Vadisi ve parklarla toplam 13 milyon 870 bin metrekare yeşil alan
111 Yuvamız İstanbul kreşi
14 öğrenci yurdu
388.018 öğrenciye 2.946.349.600 TL üniversiteli bursu
297 bin çocuğa toplamda 37 milyon litre Halk Süt
18 Kent Lokantası
753 bin anneye Anne Kart
245 bin kişiye özel sektörde istihdam sağlayan Bölgesel İstihdam Ofisleri
Yeni kültür merkezleri, müzeler, kütüphaneler
974 ecdat yadigârı eserin restorasyonu
Sel baskınlarına son veren 65 milyar TL’lik İSKİ altyapı yatırımı
39 yeni meydan, düzenlenen caddeler, işgallere son verilen sahil hatları
Yenidoğan, evlilik, “sen oku diye” desteği
Çiftçilere sağlanan 54 milyonu aşkın ücretsiz fide ve üretim destekleri
Kangren olmuş mahallelerde imar ve tapu çözümleri
Her birimde artan kadın istihdamı
Avrupa'nın en büyük enerji ve dönüşüm tesisleri
Yeni spor tesisleri ve organizasyonları
Yeni halk ekmek fabrikası ve büfeler
Emeklilere pazar desteği
900 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine sağlanan beslenme desteği
Adil, özenli sosyal destekler
Askıda Fatura ile ödenen yüz binlerce fatura
On binlerce aileyi güvenli yuvalara kavuşturan kentsel dönüşümler
Yaşam Merkezleri
Deniz Taksiler, Deniz Dolmuşlar, canlanan Haliç Tersanesi
İstanbul Vakfı
Yeni metrobüsler, yeni otobüsler
Ulaşım çözümleri için 9 milyar TL yatırımları…
Daha birçok güzel şeyi yaptı. Milletimiz kimi, neyi tercih edeceğini iyi bilir. Millet Büyüktür!"
Demokrasiden ve millî iradeden nasibini almamış zat-ı muhtereme hatırlatalım;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 27, 2025
İstanbullu kimi tercih etti?
?? 31 Mart 2019 …… 13 bin oy
?? 23 Haziran 2019 …… 800 bin oy
?? 31 Mart 2024 …… 1 milyon oy farkı ile
Ekrem İmamoğlu ve ekibini tercih etti.
İstanbullu üç…
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