Deniz Yücel, İmamoğlu için gitar çalıp şarkı söyledi

Yayınlanma: 27.04.2025 - 13:01

Güncelleme: 27.04.2025 - 13:14

Bornova Belediyesi, Tanzimat’ı kaldırmak için çıkarılan gerici 31 Mart Olayları’nda hayatını kaybedenleri anmak ve Türk tarihine ışık tutmak amacıyla Kazım Dirik Mahallesi’nde Abide-i Hürriyet Parkı’nı açtı.

18 Türk Devleti’nin kurucuları, İttihat ve Terakki öncüleri ile Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Hektor üçlemesi gibi figürler yer alan parkın açılışına Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Prof.Dr İlber Ortaylı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel katıldı.

DENİZ YÜCEL'DEN İMAMOĞLU'NA ŞARKI

CHP Parti sözcüsü Deniz Yücel, Silivri cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Zülfi Livaneli'nin 'Yiğidim Aslanım' burada yatıyor şarkısını söyledi.