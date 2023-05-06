Ekrem İmamoğlu: 'İkinci tura bu işi bırakmayın; her türlü numarayı çeker bunlar'

Yayınlanma: 06.05.2023 - 21:37

Güncelleme: 06.05.2023 - 21:37

Millet İttifakı'nın İstanbul Maltepe’de düzenlediği mitingde konuşan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yarcımsı adayı Ekrem İmamoğlu, seçmenlere "ikinci tur" uyarısı yaptı.

"Bu işi ikinci tura bu işi bırakmayın, bunlar her türlü numarayı çeker. 14 Mayıs'ta milyonlarca oy farkını onlara tek tek saydıracağız" diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bunların fıtratında var, 31 Mart seçimi örnektir. Dövizi de patlatır, borsayı da çökertir, emekliye maaş bile vermez daha beter işler de yaparlar sonra da suçu bize atmaya kalkarlar. Bu işi ilk turda bitirmek farzdır farz. Artık bu ülkede 'ben devri' bitecek, 'biz dönemi' başlayacak. 15 Mayıs sabahı, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile güneş bir başka doğacak.

"RAKİPLERİMİZİN EŞLERİNİ AĞZIMIZA ALMADIK"

Bunlar, kötülüğü o kadar büyüttüler ki artık miting alanlarında eşlerimizin görüntülerini yayınlayarak oy kapma ucuzluğuna başladılar. Biz sana benzemeyiz, eyy benzersiz kötülüklerin sahibi, biz kutsal saydığımız aileleri, oy uğruna seçim meydanlarına katmayız. Eşleri, çocukları siyaset mücadelesinden muaf tutarız. O yüzden, bugün buradaki yüzbinlerce insana görüntüler izletip, aileleri hedef yapmayız. Oysa ne kadar kolay, o kadar çok malzeme verdiniz ki ama biz aileye kutsal olarak yaklaşırız. Siyasi rakiplerimizin eşlerini, çocuklarını hiçbir zaman hedef haline getirmeyiz. Miting meydanlarında görüntülerini sergilemeyiz. Bizim aile terbiyemizde, ahlakımızda, vicdanımızda bunu yapmaz. Biz de mertlik vardır. Serde mertlik vardır, kadına çocuğa dokunmayız biz. Çünkü; biz anne-babamızdan bu ahlakı aldık, sevgiyle büyütüldük. Allah kalbinde sevgi olmayana da iyilik versin. Allah, ona da doğru yolu göstersin inşallah. Ahlakı ve erdemi bulmasına vesile olsun inşallah. İşin özü; Allah senin iyiliğini versin be kardeşim."