Ekrem İmamoğlu Nazan Başelli için adalet istedi: '43 yıl boyunca hizmet etti'

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

İmamoğlu, İBB Zabıta Müdürü Nazan Başelli'nin tutukluluğuna ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"43 yıllık hizmet... Nazan Başelli, 1982’de İstanbul Belediyesi’nde zabıta memuru olarak göreve başladı, Anadolu Yakası Zabıta Müdürülüğü’ne kadar yükseldi. Tam 43 yıl boyunca, 7 farklı başkan döneminde İstanbul’a aralıksız hizmet etti. Tek bir soruşturma dahi geçirmedi. Bedrettin Dalan’dan Nurettin Sözen’e, Recep Tayyip Erdoğan’a, Ali Müfit Gürtuna’dan Ali Yerlikaya’ya, Ekrem İmamoğlu’na kadar birçok döneme tanıklık etti. Bir ömürlük emek, bir şehre adanmış hayat... Nazan Başelli 100 gündür tutuklu! Herkes için önce adalet! Önce hürriyet!"