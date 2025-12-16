Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekrem İmamoğlu'ndan 'CAO' mesajı: 'Türkiye siyasetine yepyeni bir bakış açısı getirecek'

16.12.2025 12:35:00
ANKA
İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye siyasetine yepyeni bir bakış açısı getirecek önemli bir değişimi yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) ile tarihi bir sorumluluk üstlenecek; Partimizin ve kadrolarımızın bu ülkeyi mevcut iktidardan çok daha iyi yöneteceğini milletimize göstereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin (CAO) sosyal medya hesabından, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı paylaşıldı.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye siyasetine yepyeni bir bakış açısı getirecek önemli bir değişimi yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) ile tarihi bir sorumluluk üstlenecek; Partimizin ve kadrolarımızın bu ülkeyi mevcut iktidardan çok daha iyi yöneteceğini milletimize göstereceğiz. CAO Yürütme ve Koordinasyon Kurullarında görev alan tüm yol arkadaşlarımı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

