Ekrem İmamoğlu'ndan 'CAO' mesajı: 'Türkiye siyasetine yepyeni bir bakış açısı getirecek'

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin (CAO) sosyal medya hesabından, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı paylaşıldı.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye siyasetine yepyeni bir bakış açısı getirecek önemli bir değişimi yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) ile tarihi bir sorumluluk üstlenecek; Partimizin ve kadrolarımızın bu ülkeyi mevcut iktidardan çok daha iyi yöneteceğini milletimize göstereceğiz. CAO Yürütme ve Koordinasyon Kurullarında görev alan tüm yol arkadaşlarımı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."