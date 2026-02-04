Ekrem İmamoğlu'ndan 'milletin iktidarı' mesajı

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Uzun, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Her zamanki gibi güçlü, kararlı ve inancı yüksek. Bu günlerin en kısa sürede geride kalacağına, hukuksuzlukların son bulacağına ve Türkiye’yi yeniden güzel günlerin beklediğine olan inancı tam.” diyerek İmamoğlu’nu şu mesajını paylaştı:

"Muğla’ya cennet vatanımızın çok güzel iline, hemşehrilerime içten sevgi ve saygılarımı sunarım. Hep birlikte tarihi bir döneme şahitlik ediyoruz. Bu zor dönemde milletçe çoklu krizlere maruz kalıyoruz. Çok büyük inançla ifade ediyorum; Milletimiz geçmişte bir çok sorunu aştığı gibi bu dönemde de birlik beraberlikle arzu ettiğimiz geleceği yakalayacaktır. Bizler, yoğun biçimde adalet ve demokrasi mücadelesini sizler adına veren neferleriz. Milletin iktidarı ile vaat ettiğimiz refahı, huzuru, bereketi üreten adil paylaşan Türkiye’yi sizlerle hep birlikte buluşturacağız. Muğla'da, Ege'de ve bütün ülkemizde yaşamayı arzu ettiğimiz hayal ettiğimiz gelecek çok kolaydır; ihtiyacımız, milletimizin egemenliği ve adalettir! Sizleri çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak."