Ekrem İmamoğlu'nda Erdoğan'a 'çökme' yanıtı

08 Kasım 2022 Salı, 22:01

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına katılan İmamoğlu, gazeteciler İnan Demirel, İsmail Saymaz, İpek Özbey ve Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlıyor.

İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan'a yönelik, "Biz öz kaynak ile süreci yönetiyoruz. Hem iş görerek hem sistemi kurtararak süreci nasıl bitirdiğimizin incelenmesini isterim. Çökme işinden anlamam. Sayın Cumhurbaşkanı çökme lafını çok kullanıyor. Bilen kullanır diye düşünüyorum" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

İstanbul'un bugününe ve yarınına dertleniyoruz. Biz İstanbul'un bütününe ezbere bakmıyoruz, günü kurtarmıyoruz, bir avuç insanın beklentisine odaklanmıyoruz. Bugünü, yarını önceleyen büyük bir değişim başlattık.

İBB'NİN METRO ADIMLARI

İstanbul metro açısından fukara bir kent durumunda aslında. Yani baktığınızda 16 milyon nüfusu olan bir kentin 230 kilometrelik bir raylı sisteme sahip olması fukara bir durumdur. Metro meselesi ciddiye alınmalı. 10 tane metro hattı, 12 tane metro hattına ihale yapılıyor. Toplam uzunluğu 141 kilometre. Bunun 7 tanesini 2017'de o dönemin belediye başkanı durduruyor. Üç hattın da ödeneği bittiği için durduruluyor. Biz Alibeyköy-Eminönü hattında yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını hizmete açtık. Alibeyköy-Eminönü hattının Cibali'ye kadar olan kısmını hizmete açtık.

"YAPILMAMIŞ METROLARA YAPILMIŞIN 2 KATI ÖDEMELER ALINMIŞ"

Unkapanı Köprüsü'nü yaptık, kavşak şu an hazır. Diğer bölümünün şu an kazıkları çakılıyor. Eminönü'nün meydan düzenlemesini yapıyoruz.





Yapılmamış metroya yapılmışın 2 katı kadar para ödenmiş şekilde devraldık. Metro yapacağız diyorlar daha aracın siparişi verilmemiş, tasarımı yapılmamış. İstanbul'u bir düzene kavuşturduk.





Biz öz kaynak ile süreci yönetiyoruz. Hem iş görerek hem sistemi kurtararak süreci nasıl bitirdiğimizin incelenmesini isterim. Çökme işinden anlamam. Sayın Cumhurbaşkanı çökme lafını çok kullanıyor. Bilen kullanır diye düşünüyorum.





Yanlışını düzelteyim, çöktü dediği proje bahsettiği proje değil. Bizden önce başlamış ama yüzde 75'ini biz tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın benim projem dediği proje Dalan döneminde başlıyor, Sözen döneminde devam ediyor. Erdoğan 4 yılda bitiriyor.

TOGG AÇILIŞI

TOGG açılışına davet edilmedim, edilseydim giderdim. Benim taahhüdüm de var, tarihi yarımadayı karbon salınımı sıfır hale getirmek istiyoruz. Burada kullanmak istediğimiz hizmet araçlarını Togg'dan almak istiyoruz diye başvurumuzu yapıyoruz. Togg'un yetkilisiyle bunu görüşmek istedim ama benimle henüz irtibat kurmadılar.





Çıkıyor Sayın Cumhurbaşkanı taa 1988'de açtığı atık su atık arıtma tesisi üzerinden benimle yarış yapıyorsa bunun anlamı ne biliyor musunuz; kendi 25 yıllık dönemini İmamoğlu'nun 3,5 yılını yarıştırıyorlar.

ZAM AÇIKLAMASI

Enerji fiyatları özellikle elektrikle ilgili fiyt artışı, yakıtla ilgili artış. Şu anda İBB toplu taşımayı sübvansiyon rakamı 11 milyar liraya ulaştı yıllık. İSKİ'nin doğalgaz giderleri su gelirlerinin yüzde 2'siydi, bugün yüzde 8.





Metronun enerji tüketimi elektrik, öyle faturalar ödüyoruz ki, 750 milyona çıktı İSKİ'nin bir aylık faturası. Mazotun artışını söylemeyeyim zaten biliyorsunuz. Taksiyi ne için bulamıyoruz? Çünkü İstanbul'da yeterince taksi yok. Taksici zarar ediyor, yakıtı zamlandı. Türkiye'nin meselesi, gelir dağılımı meselesi. Gider artışlarını kurumların başına yığarsanız o kurumlar çöker.





İETT'nin akaryakıt giderleri toplam yolcu giderlerini aştı. 11 milyara doğru giden bir sübvansiyonla karşı karşıyayız. Zam kaçınılmaz. Sayın Erdoğan dedi ya "Faiz sebep enflasyon sonuç." Şimdi zam dediğiniz şey sonuçtur. Gelen maliyet artışlarını yansıtmamaya gayret ediyoruz. Kur farkının getirdiği maliyelter... Bütün bu sorunlar bizim zam yapmamıza sebep oluyor. Bu yılın sonuna kadar ekmeğe zam yapmayacağız dedik.

İETT'DE YAŞANAN KAZALAR

İstanbul'da şu anda 2,5 milyon mülteci var. Biz İstanbul'un 19 milyonu aşan nüfusa hizmet ettiğimizi görüyoruz. Toplu taşımada rakamlarımız rekor seviyelere ulaştı. Hiçbir istatistik bizim önceki dönemden daha kötü bir, otobüs kullanımı ya da kazada artış, yangın... İnanın en son 7-8 yılının daha iyi yıllarını yaşattık. Ancak kara propaganda yalan, ifitira tam bir karaktere dönüşmüş. Bir başka sorun var, özellikle otobüs filosu ihmal edildi. Neredeyse 2009'dan beri ihmal edildi. Gelir gelmez otobüs almalıyız dedik.

"BU ÜLKE HER AKŞAM CUMHURBAŞKANI ADAYINI KONUŞUYOR"

Anket tuzağına düşmeyelim. Bu ülke her akşam cumhurbaşkanı adayını konuşuyor. Bence gerçek konulardan bizi uzak tutuyorlar. Aslında konular zamlar. Bu ülkenin yüzde 75'i eğitimden rahatsız. Alt gelir grubu fakirleşiyor, üst gelir grubu zenginleşiyor. Kendi yalanlarını kapatmak için bizi tartıştırıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kim, sana ne! İktidara söylüyorum. Biz süreç yönetiyioruz, ben sürecin bir parçasıyım İstanbul'daki icraatlerimi sürecin en güçlü parçasıyım. İstanbul'da kazanırsanız Türkiye'de kazanırsınız diyoruz. Ben altılı masanın en çalışkan neferiyim, kurulduğundan beri. Bugünün iktidarı neyi kapatmak istiyor, adayı tartışrarak... Bir gerçeğin altını çizelim, 2023 ile ilgili. AK Parti'nin 'Hedef 2023' diye bir sayfası var, muhteşem. Şu anda bu siteye girsinler, ben girdim baktım üzüntüyle baktım, keşke başarabilselerdi.

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