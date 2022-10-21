Ekrem İmamoğlu'ndan 'altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak?' sorusuna yanıt

21 Ekim 2022 Cuma, 19:52

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sivas'ın Divriği ilçesinde yaptığı esnaf ziyareti sırasında gazetecilerin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Kılıçdaroğlu karşıma çık" sözünü hatırlatarak yönelttiği, "Altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak" sorusuna, “Hani birileri meraktan çatlasın da patlasın. Bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz. Yani lafları birbirine karıştırıyorlar, iktidar böyle mi olur Allah aşkına? Her gün muhalefetle ilgileniyor. İktidar böyle mi olur Allah aşkına? Her gün İstanbul Belediyesi'nin işiyle, gücüyle ilgileniyor. Bir gün yok ki 6-7 tane bakanı hakkımızda laf etmeyiversin. İşleri, güçleri bizleriz yani. Onun için demek ki meyve veren ağaç taşlanır” karşılığını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği teknik ve proje desteğiyle tamamlanan Divriği Otogarı ve Yaşam Merkezi'nin açılışından sonra ilçede esnafı ziyaret etti.

İmamoğlu, ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu “Altılı masanın en büyük neferi benim demiştiniz. Hala aynı fikirde misiniz” sorusuna şu karşılığı verdi:

Tabii halen benim. Zaten görüyorsunuz ortamı. Yani yaşıyoruz hepimiz, genel başkanlar yaşıyor. Sayın Akşener'le Gümüşhane'deydik. Çok değerli bir hizmeti açtık. Sokakta binlerce Gümüşhaneli vatandaşımızla bir aradaydık. Genel başkanımız dün Tokat'ta bugün Sivas'a kuzeyden giriş yaptı merkeze geliyor.





Dolayısıyla ülkemizin her noktasını hissediyoruz, vatandaşlarımızı hissediyoruz. Bir yandan ülkemiz adına çözümleri ülkemiz adına çalışıyoruz. Herkesin kendi görev alanı var. Biz de İstanbul gibi Türkiye'nin en önemli kentinden aslında bütün ülkeye sorumluluğumuzu yaşadığımızı hissettirecek ziyaretler yapıyoruz. Bugün de Sivas'ta 250’yi aşkın CHP’li belediye başkanımızla iki günlük çalışma yapacağız. Sabah da Divriği'de güzel bir eseri açtık. Dolayısıyla her şey çok güzel olacak. Zamanı geldiğinde her karar alınır, en güzel şeyler yapılır ama tekrar ifade edeyim o masanın en çalışkan neferi ben olacağım, bu benim iddiam. İnşallah herkes aynı kararlılıkla koşar.

“BİRİLERİ MERAKTAN ÇATLASIN DA PATLASIN BİZİ İLGİLENDİRMİYOR. BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ"

İmamoğlu’na, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kılıçdaroğlu karşıma çık” sözleri hatırlatılarak, altılı masanın adayı soruldu. İmamoğlu, bu soru üzerine de şunları söyledi: