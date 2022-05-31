Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'YSK davası' yarın görülecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava yarın Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Hazırlanan uzman raporunda “İki siyasetçi arasında geçen tartışmada YSK’ye gönderme yoktur” ifadelerine yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, hapis cezasının yanı sıra İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “siyasi yasak” içeren 53. maddenin de uygulanmasını da istemişti. Davanın Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yarın yapılacak duruşmada karar çıkması bekleniyor.
İBB’den yapılan açıklamada, “Ekrem İmamoğlu, kendisine hakaret eden bir siyasiye yine kendi sözleriyle cevap vermiştir. İmamoğlu’nun ne esas olarak ne de biçim olarak YSK üyelerini hedef alması söz konusu değildir. Dolayısıyla söz konusu dava, mesnetsiz bir davadır; hukuki değil, siyasi bir davadır” denildi. Öte yandan ANKA’da yer alan habere göre İmamoğlu’nun avukatının talebi üzerine uzman raporu hazırlandı. Raporda, İBB Başkanı İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında geçen diyaloğa işaret edilerek, “İki siyasetçi arasında geçen tartışmada YSK’ye gönderme yoktur” ifadelerine yer verildi.
TCK’nin “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı 53. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, “seçme ve seçilme ehliyetinden mahrum bırakmayı” öngörüyor.
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