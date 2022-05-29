Ekrem İmamoğlu: 'Bu şehre ihanet edilmesine asla izin vermeyeceğiz'
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Fethi'yle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu şehre ihanet edilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.
İstanbul'un Fethi'nin 569’uncu yıldönümüyle ilgili Maltepe'deki kutlamaların ardından şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’un Fethi’nin en genç, en kalabalık, en coşkulu kutlaması bu gece Maltepe’de yapıldı. Bu kıymetli emanete sonuna kadar sahip çıkacağız, bu şehre ihanet edilmesine asla izin vermeyeceğiz."
İstanbul’un Fethi’nin en genç, en kalabalık, en coşkulu kutlaması bu gece Maltepe’de yapıldı. Bu kıymetli emanete sonuna kadar sahip çıkacağız, bu şehre ihanet edilmesine asla izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/fqIgBaGThg— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 29, 2022
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