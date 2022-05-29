Ekrem İmamoğlu: 'Bu şehre ihanet edilmesine asla izin vermeyeceğiz'

29 Mayıs 2022 Pazar, 23:21

İstanbul'un Fethi'nin 569’uncu yıldönümüyle ilgili Maltepe'deki kutlamaların ardından şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un Fethi’nin en genç, en kalabalık, en coşkulu kutlaması bu gece Maltepe’de yapıldı. Bu kıymetli emanete sonuna kadar sahip çıkacağız, bu şehre ihanet edilmesine asla izin vermeyeceğiz."