Emek ve Özgürlük İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih netleşiyor

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 09:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 09:00

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 14 Mayıs tarihi netleşmeye başlarken muhalefet partilerinin hazırlıkları da hızlandı. Seçim beyannamesi olarak nitelendirilen "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"ni kamuoyu ile paylaşan Millet İttifakı’nda gözler cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 13 Şubat tarihine çevrildi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; kendi adayını çıkarma kararı alan HDP de bu süreçte toplantıları sıklaştırma kararı aldı. HDP’nin içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı’nın ise cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı adayından önce açıklaması bekleniyor. İttifakın nasıl bir yapıyla Meclis seçimlerine gireceğine dair tartışmalar da alevlendi.

GERİ SAYIM BAŞLADI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Meclis’te bir grup gazetecinin cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacakları ile ilgili sorusunu yanıtladı. Çalışmaların sürdüğünü söyleyen Buldan, soru üzerine adaylarını açıklamak için Millet İttifakı’nın 13 Şubat toplantısını bekleme gibi bir düşünceleri olmadığını söyledi, "13 Şubat öncesi açıklarız. Muhtemelen şubat ayının ilk haftası olur" dedi.

Emek Özgürlük İttifakı’nın son toplantısında aday belirleme sürecinde sivil toplum kuruluşları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri ile de görüşmeler yapılması, ortak aday için isim önerileri alınması istenmişti. Bu karar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda oluşturulan ‘aday havuzu’ üzerinden değerlendirmeler yapılarak bir isim belirlenecek. Oluşturulan havuzda çok sayıda kişinin olduğunu söyleyen Buldan, "Aday bir kadın olabilir mi?" sorusuna ise "Çok isim var. O henüz belli değil" yanıtı verdi.

EN ÇOK KONUŞULAN İSİM

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Meclis Genel Kurulu’ndaki 2023 yılı bütçe görüşmelerinde kadın cumhurbaşkanı mesajı vermiş, "Eş başkanlık modelimiz kadınlar için tarihsel bir kazanım oldu. Şimdi hedef büyütme zamanıdır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir kadını cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsanız, bunu başaracağınız yegâne parti, kadın partisi HDP ve kadın ittifakıdır" demişti. HDP ve içinde yer aldığı ittifak bileşenleri henüz kararını vermemiş olsa da adayın bir kadın olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Adı en çok konuşulan siyasetçi ise cezaevinde tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak.

SEÇİM İTTİFAKI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı’nın Meclis seçimlerine nasıl bir ittifak yapısı ile gireceğine dair görüşmeler de devam ediyor. Yeni ittifak yasası da gözetilerek farklı senaryolar çalışılıyor, hazırlanan simülasyonlar üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

HDP’li yetkililer ittifaktaki tüm partilerin HDP veya kapatılması durumunda işaret edilecek partinin çatısı altında tek liste ile seçime girilmesinden yana. Bunun daha çok milletvekili çıkarılmasını sağlayacağı, ittifaktaki partilerin kendi listeleri ile seçime girmesi durumunda çok sayıda milletvekili kaybedileceğini savunuyor. Ancak seçime girme yeterliliği bulunan ve kendi amblemi ile ittifak içinde pusulada yer almak isteyen Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi aynı görüşte değil. HDP’nin tek listesine karşı bazı kentlerde ortak liste, bazı kentlerde ise partilerin kendi amblemleriyle seçime girmesinin daha avantajlı olacağı savunuluyor.

Bu görüşü savunanlara göre özellikle batı illeri ve bazı büyükşehirlerde örneğin TİP ile seçime girilmesi durumunda mevcuttan daha çok milletvekili çıkarmak mümkün. İki farklı görüşü savunanların simülasyonları değerlendirdikten sonra bir karara varması bekleniyor.