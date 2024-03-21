Emekli ‘intibak’ peşinde!

Yayınlanma: 21.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.03.2024 - 04:00

Bu aylık açlık sınırının bile çok altında. Buna karşın iktidar tarafından yerel seçim öncesinde her gün “yeni bir proje” piyasaya sürülüyor. Bir gün “5 bin lira vaat ediliyor”, başka bir gün “yaşa göre aylık” gündeme getiriliyor. İki günde bir “iyileştirme” haberleri devreye sokuluyor. Ancak bu “projeler” emeklilerin temel sorunlarını çözmekten çok uzak. Oysa emeklilerin gerçek talepleri çok farklı.

Örneğin Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) talepleri arasında da ilk sırada “intibak” geliyor. TÜED emeklilerden katkı payı alınmamasını, emeklilerin ısınma, konut gibi giderlerinin vergiden muaf tutulmasını da talep ediyor.

Aylık hesaplama sisteminin değiştirilmesi bir diğer istek. Vaatlerle ilgili olarak “Zaten iktidardasın versene o zaman” diyen DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın değiştirilmesini istediklerini söyledi. Milli gelir payının yansıtılmasını, toplusözleşme, sendika hakkının verilmesini talep ettiklerini belirten Kalender, “insanca yaşamak istediklerini” vurguladı.