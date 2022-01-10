Emekli milletvekilleri maaşlarından yakındı: Makam araçları yokmuş...

10 Ocak 2022 Pazartesi, 21:45

Türk Parlamenterler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde emekli milletvekillerinin özlük hakları ve statüleri üzerinden başlayan değerlendirme ile Türk siyasi hayatı boyunca daha önce defalarca kamu oyu önünde tartışmaya açılan milletvekillerinin özlük hakları ve statüleri konusunda kamuoyuna bir açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

Bu tartışmalar vesilesiyle yanlış bilinen birtakım hususlara da burada açıklık getirmeye gayret edilmiştir” denildi.

Birlik'ten yapılan açıklamada, milletvekillerinin "süper emeklilik" diye tabir edilebilecek bir haklarının olmadığına dikkat çekildi. Milletvekilinin görevi bittiğinde eğer primleri dolmamışsa geri kalan primlerinin kendisinin ödemek zorunda olduğu hatırlatılan aşama, milletvekillerinin de emeklilikte yaşa takılabileceğinin altı çizildi.

MAKAM ARAÇLARI YOKMUŞ

Açıklamada, "İster mevcut görevde olan milletvekilleri olsun, ister emekli milletvekilleri olsun milletvekillerinin olağan hayatı dışında statüleri gereği sadece meclis içerisinde değil, meclis dışında da birçok temsil giderleri bulunmaktadır" ifadelerine yer verilirken, "Milletvekillerinin devlet tarafından kendilerine verilen bir makam aracı yoktur, bugüne kadar da hiç olmamıştır" denilerek, milletvekillerinin görevleri boyunca kendi şahsi araçlarını kullandıkları belirtildi.

KIRTASİYE GİDERLERİ VARMIŞ

Milletvekillerinin görevleri esnasında kırtasiye giderlerini, ağırlama giderlerini, kullandıkları araçlarının yakıtları da dahil olmak üzere tüm ulaşım giderlerini bizzat kendilerinin karşıladığını belirten parlamenterlerin açıklaması şu şekilde sonlandı:

"Kamuoyunu aydınlatmak üzere yaptığımız bu açıklamalarımız ile birlikte son günlerde gerçekleşen milletvekilleri emeklilerinin özlük hakları konusunda emekli milletvekilleri aylıklarının esası bakımından bir artış talebi asla söz konusu değildir. Mesele tüm emekliler gibi milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesi talebinden ibarettir”

