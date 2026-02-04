EMEP’ten ‘Epstein’ tepkisi: ‘Servetin ve cezasızlığın suç makinesine dönüştüğünü gösteriyor’

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, haftanın siyasal gündemini değerlendirdiği basın toplantısında ABD’de devam eden Epstein davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aslan, ortaya çıkan belgelerin yalnızca bireysel bir suça işaret etmediğini; servetin, ayrıcalığın ve cezasızlığın nasıl bir suç makinesine dönüşebildiğinin karanlık bir simgesi olduğunu söyledi:

“Yıllar boyunca reşit olmayan kız çocuklarını istismar ettiği ve insan ticareti ağları kurduğu iddiaları ortadayken, Epstein’in sahip olduğu para ve ilişkiler sayesinde defalarca adaletten kaçabilmesi sistemin çürümesini gözler önüne serdi. Epstein’in suçları kadar, bu suçlara göz yuman, üstünü örten ve hesap vermekten kaçan güç odakları da aynı suçun ortağıdır. Epstein dosyası, adaletin herkes için eşit işlemediği bir düzende mağdurların nasıl yalnız bırakıldığını ve gerçeğin nasıl bastırıldığını acı biçimde hatırlatıyor.”

Geçmişten bugüne Türkiye’de, deprem bölgelerinde kaybolan, kaçırılan çocuklara da değinen Aslan, “Çocukların akıbeti konusunda Meclis’te mutlaka komisyon kurulmalı ve çocukların akıbetleri ortaya çıkarılmalı” dedi.