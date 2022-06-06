Emine Erdoğan çocuklara seslendi: Tabiat sizin geleceğinizdir, ona sahip çıkın

06 Haziran 2022 Pazartesi, 18:27

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Saray’da çocuklara hitap ettiği konuşmasında AKP iktidarı döneminde talan edilen doğaya sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen 'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi' kapanış töreni, Saray’da Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada ‘çocukları geleceğe yön veren liderler olarak yetiştirmeyi hedefleyen tüm projeleri takdirle karşıladığını’ söyleyen Emine Erdoğan, çocuklara ‘çevre bilincinden’ bahsetti.

Erdoğan, “Geleceğe dair su kıtlığı uyarıları verilen dünyamızda, doğru su tüketimi bilincine sahip olmanın hayati bir önemi var. O yüzden, okullardaki tüm bataryalar fotoselli ve zaman ayarlı bataryalarla değiştirildi. Ayrıca yağmur suyunun bahçe sulamasında kullanılması için depolama sistemleri oluşturuldu. Öğrencilerin bu değişimin sonuçlarını gözlemleyebilecekleri gösterge panelleri kuruldu. Böylece tasarruf tedbirlerinin bireye ve topluma olan olumlu yansımalarını bizzat göreceksiniz” dedi.

Öğrencilere ‘örnek alınacak şekilde yaşamaları’ yönünde nasihat veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün gayretimiz, sizlerin hak ettiğiniz güzel bir geleceğe kavuşmanız için. Benim de sizden küçük bir ricam var. Lütfen okulda öğrendiklerinizle kendinize doğa dostu bir hayat kurun ve herkese örnek olacak şekilde yaşayın. Başkasına verilecek en güzel nasihat, insanın kendi davranışıdır. Unutmayın ki tabiat sizin geleceğinizdir. Ona sahip çıkın."