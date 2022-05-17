Emine Erdoğan: Gerçek özgürlük, her türlü prangadan azade olmaktır
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'bağımlılığa karşı' mesajlar verdiği konuşmasında "Maddelerle ya da teknolojiyle köle efendi ilişkisi kuruyoruz. Oysa gerçek özgürlük, her türlü prangadan azade olmaktır" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da 'Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sempozyumu'nda konuştu.
Bağımlılık konusuna değinen Emine Erdoğan, "Bildiğiniz gibi bağımlılıkların birçok çeşidi var. Mesela dünyada 1 milyarın üzerinde sigara bağımlısı insan olduğu biliniyor. Dünyada her yıl 7 milyondan fazla insan, tütün kullanımına bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor. Bu hastalıkların hepsi önlenebilir hastalık kategorisinde. Sigara kullanımı o kadar yaygın halde ki dünyada 700 milyon çocuk, sigara dumanına maruz kalıyor. Sigara kullandığı için değil, dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybeden çok fazla insan var. İşin kötüsü, bu bağımlılık türü toplum tarafından kabul görüyor. Öyle ki 'Sigara molası' diye bir olguyu, kültüre yerleştiren anlayış geliştirmiş durumdayız" dedi.
"KÖLE-EFENDİ İLİŞKİSİ KURUYORUZ"
Emine Erdoğan, bağımlılıkların çeşidinin arttığı gibi şeklinin de değiştiğine vurgu yaparak, "Değişen dünya beraberinde yeni bağımlılıklar üretiyor. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin bizatihi kendisi artık bir bağımlılık oldu. Bilinçsiz ve aşırı internet kullanımı, sosyal medya, dijital oyun, çevrim içi alışveriş, çevrim içi kumar gibi birçok yeni bağımlılığı hayatımıza soktu. Dünya Sağlık Örgütü, 2018'de dijital oyun bağımlılığını ruhsal sağlık problemi kategorisine aldı ve oyun rahatsızlığı olarak isimlendirdi. Takdir edersiniz ki sorunlarla mücadele, sorunun köküne inmeyi gerektirir. Bireysel ve toplumsal hayatımızı tehdit eder hale gelen ve sürekli çeşitlenen bu bağımlılıkların kaynağını el birliğiyle bulmalıyız. Modern çağın insanları, özgürlükleri en üst düzeyde talep ediyor. Bireyselleşme öne çıkıyor. Ancak özgürleştiklerini sanırken, ellerine ayaklarına kendi rızalarıyla geçirdikleri görünmez kelepçe ve prangalardan habersizler. Geleneksel değerlerden ve geleneksel kurumlardan bir kopuş söz konusu. Yakın ilişkilerimiz zayıflıyor, maddelerle ya da teknolojiyle köle efendi ilişkisi kuruyoruz. Ne yazık ki köle olan taraf insan oluyor. Oysa gerçek özgürlük, her türlü prangadan azade olmaktır" dedi.
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