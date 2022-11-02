Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Alınan bilgiye göre, EGM'nin dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.
Videodaki beyanların gerçeği yansıtmadığı, asılsız ve dayanaksız beyanlarla EGM'nin karalanmak istendiği ifade edildi.
Uyuşturucuyla kararlı şekilde mücadele eden, görevini yerine getirirken büyük özveriyle çalışan teşkilata güvenin sarsılmasına yönelik paylaşımların düşünce açıklama ve yayma özgürlüğü ilkesine sığınılarak açıklanmasının mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun "hakaret", "iftira", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işlediği savunuldu ve hakkında bu suçlardan dava açılması istendi.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Ekim’de CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamıştı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Saray'ın düzeni bu salgını besliyor” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Kılıçdaroğlu, "Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen namı diğer Fotoroman Süleyman'a. O da fotoromancı ya. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. Paralarınızı getirin. Her şeye göz yumacağız dediler. Ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren gençlerin diliyle söyleyeyim. ‘Breaking Bad' Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Bu sokaklarda çocuklarımız için gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer vermişti.
Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
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