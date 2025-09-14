Emrah Şahan’a ikinci tutuklama

“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 173. gününde “İBB soruşturması” çerçevesinde yeniden ifade verdi. Şahan’ın yaklaşık altı saat süren sorgusunda kendisine yöneltilen soruların çoğunun itirafçı beyanlarına dayandırıldığı öğrenildi. Şahan savunmasında, “Üzerime isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kamu yararı için çalışan, 11 ayda Şişli’de önemli hizmetler yapmış seçilmiş bir belediye başkanıyım. Eğitimden gençliğe, kadın ve çocuk politikalarına kadar, parti ayrımı gözetmeksizin yurttaşlarımız için projeler ürettim. Etkin pişmanların beyanlarını reddediyorum, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Savcılığın hâkimliğe gönderdiği sevk yazısında ise, “müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheliler üzerinde baskı kurma ihtimali” gerekçe gösterilerek tutukluluğa sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliği, Resul Emrah Şahan’ın üzerine atılı suçlamalardan tutuklanmasına karar verdi.

‘SOYUT BEYANLAR’

Resul Emrah Şahan’ın avukatlarından Enes Ermaner Cumhuriyet’e konuştu. Avukat Ermaner, “Burada dikkat çekici bir nokta, Prof. Dr. Bahri Öztürk, Prof. Dr. Adem Sözüer ve Prof. Dr. İzzet Özgenç’in hazırlamış olduğu bilimsel mütalaa ve TBMM’de devam eden çözüm süreci kapsamında kent uzlaşısı dosyasından Şahan’ın tahliyesi gerçekleşecek iken savcılıkça adeta Şahan’ın tahliye edilmemesi için ikinci kez bir tutuklama işlemi gerçekleştirilmesiydi. Bir diğer nokta ise İstanbul cumhuriyet başsavcısının adli yıl açılış konuşmasında ‘kuyumcu terazisi hassasiyetiyle hareket ediyoruz, sadece beyan ile tutuklu kimse yok, varsa söyleyin tahliye edelim’ sözlerine rağmen Şahan’ın sadece ve sadece soyut beyan ve iftiralar sonucu tutuklanmasıydı” diye konuştu.

Tutuklama kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahan şu ifadeleri kullandı:

“On dosyadan da tutukluluk kararı verseler, yüzlerce kişiden iftiralar toplasalar da bir gerçeği değiştiremeyecekler: Biz bu ülkenin hakikatiyiz, geleceğiyiz. Asla şüpheniz olmasın.”

Şahan, paylaşımını Ahmed Arif’in bir şiiriyle sonlandırdı.

BAHÇELİ AYRINTISI

MHP lideri Devlet Bahçeli, bir röportajında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevlerine iade edilmesi gerektiğini söylemişti. Bahçeli, “Barışı uçurabilmek için ikinci kanadı da gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Şahan’ın da İBB dosyası üzerinden sorgulanması dikkat çekti. “Kent uzlaşısı” davasında tahliye kararı alan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise İBB soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.