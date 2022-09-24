Ercüment Akdeniz İran'daki direnişi Farsça selamladı; Mahsa Amini'nin fotoğrafı ile kürsüye çıktı

24 Eylül 2022 Cumartesi, 18:07

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül Salı günü Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komaya girmiş, 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Amini'nin hayatını kaybetmesi ülke genelinde tepkilere neden olmuştu. İran'ın Saqqız ve Senendeç şehirlerinde başlayan gösterilerin ardından başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok eyaletinde başlayan protestolar 5’inci gününde de devam ediyor.

AKDENİZ, AMİNİ'NİN FOTOĞRAFIYLA SAHNEYE ÇIKTI

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz konuşması sırasında İran'daki direnişi Farsça selamladı.

Elinde Mahsa Amini'nin fotoğrafı ile kürsüye çıkan Akdeniz, Farsça "İran’daki kadınların ve halkın özgürlük mücadelesini selamlıyoruz. Yaşasın enternasyonal dayanışma" dedi.