Erdoğan, ABD yolcusu: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, 21-25 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

ERDOĞAN-TRUMP BULUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Görüşme her iki liderin de sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül'de 'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez Beyaz Saray'da ağırlayacak.

İlk başkanlık döneminde Trump, Erdoğan'ı 2017 ve 2019'da iki kez Beyaz Saray'da ağırlamıştı.