Erdoğan, Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 19:05
Erdoğan, Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü
Abone Ol google-news

Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD’nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınarak Houston’a getirilmişti. Burada dünyaya uyum süreci çerçevesinde dinlenmeye alınan Gezeravcı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gezeravcı, konuşmasında Erdoğan’a görevi hakkında bilgiler vererek, “Tevzi etmiş olduğunuz hayırlısıyla, yüzümüzün akıyla yerine getirdik. Ülkemize ve gelecek neslimize böyle bir ilham kaynağı görevi hediye ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yerine getirdiği görevden ötürü Gezeravcı’yı tebrik ederek, “Bu görevi başarıyla doldurduğun için şahsım, ailem ve milletim adına sana çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ankara’ya geldiğinizde de baş başa görüşüp bize bütün bu süreci detaylıca anlatırsan bundan da ayrıca mutlu olurum. Bundan sonra da üzerinde çok değerli görevler olacak” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ailesiyle buluşup buluşmadığı hakkında sorduğu soruya cevap veren Gezeravcı, “Henüz buluşmadık, onlar beni Heuston’da bekliyorlar. Biz ise Florida’da deniz yüzeyine iniş yaptık. Buradan takriben 2 saat sonra da ailemle buluşma imkanı bulacağım” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında da sorduğu soruyu yanıtlayan Gezeravcı, şu ifadelere yer verdi:

“Her şey gayet güzel. Burada bizleri karşılayan doktorlar da biraz şaşırdı. Adaptasyon sürecimin bir müddet daha uzun olmasını bekliyorlardı. Ben bir an önce binanın dışında koşturmaya başlayınca biraz afalladılar. Çok şükür her şey gayet yerinde.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezeravcı’nın ailesine de sevgilerini ileterek, “İnşallah Türkiye’ye döndüğünüzde görüşme fırsatı bulacağız” dedi.


Alper Gezeravcı haberleri Recep Tayyip Erdoğan haberleri

İlgili Haberler

Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu! Bakan Kacır o anları paylaştı

Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu! Bakan Kacır o anları paylaştı
Alper Gezeravcı'dan Dünya'ya dönüşünün ardından ilk paylaşım: 'Merhaba Dünya, ben geldim'

Alper Gezeravcı'dan Dünya'ya dönüşünün ardından ilk paylaşım: 'Merhaba Dünya, ben geldim'
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü!

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

14 Temmuz pavyonu, 15 Temmuz darbesi, 16 Temmuz devleti

14 Temmuz pavyonu, 15 Temmuz darbesi, 16 Temmuz devleti
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu

Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi

Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!