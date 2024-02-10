Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu! Bakan Kacır o anları paylaştı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ABD'nin Houston şehrinde ailesiyle buluştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın ailesiyle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı.
Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD’nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınarak Houston’a getirilmişti.
Burada dünyaya uyum süreci çerçevesinde dinlenmeye alınan Gezeravcı, ailesiyle bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşılan görüntülerde Gezeravcı’nın ailesi ve yakınlarıyla sarılarak hasret giderdiği görüldü.
Kavuşma anı…— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 10, 2024
Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu.
Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek.#GururDuyTürkiye ????????? pic.twitter.com/j8YMHI6vcp
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