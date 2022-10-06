Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere Prag'a gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

(DHA)
06 Ekim 2022 Perşembe, 11:12
Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere Prag'a gitti
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler ile davet edilen 17 ülkenin katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında yer almak üzere, Prag'a gitti.

Erdoğan'ın, Esenboğa Havalimanı'nda Cumurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan ile beraber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.


Erdoğan avrupa birliği Prag

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