Erdoğan: Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir toplantıda “Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkının sözlerini "Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor” şeklinde değiştirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir toplantı sonrası AKP ile özdeşleşen “Bana her şeyi seni hatırlatıyor” şarkısını kanun ve saz ekibiyle birlikte söyledi.
Erdoğan'ın “Bana her şey seni hatırlatıyor” şeklindeki şarkı sözlerini Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak “Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor” şeklinde değiştirmesi dikkat çekti.
Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.
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