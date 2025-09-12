Erdoğan'dan dikkat çeken 'İstanbul' sözleri: 'İnşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda konuştu.

CHP kurultay davasının görüleceği 15 Eylül'den önce vereceği mesaj merak edilen Erdoğan, bu konuda sessiz kaldı.

ERDOĞANDAN DİKKAT ÇEKEN 'İSTANBUL' SÖZLERİ

Konuşmasının büyük bölümünü İstanbul'a ayıran Erdoğan, "Bu can bu tende oldukça İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek" dedi.

Erdoğan, "Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik, inşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Serginin hepimiz için hayırla vesile olmasını diliyorum. İstanbul'da yaşayan sanatseverler 16 Eylül'e kadar bu sergiyi ziyaret edecektir. Sanata ve İstanbul'a gönül veren tüm kardeşlerimi sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum.

* Bu aziz topraklar dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. İnancımızla, dilimizle, geleneğimizle insanlığa pek çok değer kazandırdık. Millet olarak sanatı iyiliğe, güzelliğe, hakikate giden yolların köşe taşları olarak gördük. Sanatın her şubesinde, yalnızca Anadolu'da değil gönül coğrafyamızın dört bir yanında yıldız gibi parladık.

"BU CAN, BU TENDE OLDU Ğ U S Ü RECE..."

* Bu şehir kutsal emanetlere ev sahipliği yapan bir şehirdir. Asya'dan Amerika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya birçok kıtada bulundum ama İstanbul gibisini başka hiçbir yerde görmedim. Gözlerimi bu aziz şehre açmaktan, burada büyümekten ve bu şehre hizmet etmekten şeref duydum. İstanbul'da kalıcı izler ve eserler bırakmanın bahtiyarlığı içindeyim. İstanbul için yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz. Bu can bu tende oldukça İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek. Bundan 30 sene olduğu gibi bugün de bu şehre layık olmanın şuuruyla hareket ediyoruz.

* Mücadeleyi biz burada öğrendik. Sabrı pes etmemeyi bu şehrin sokaklarında öğrendik. Bize mazlumun yanında zalimin karşısında durmayı burası öğretti.

* Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik, inşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız.

"T Ü RK İ YE Y Ü ZYILI" VURGUSU

* İstanbul başta olmak üzere kültür ve sanat hayatımıza zenginlik katacak her türlü projeyi teşvik ediyoruz. Bu alandaki çabaları takdirle karşılıyoruz. Türkiye Yüzyılı ressamlarımızın, şairlerimizin sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecektir. Sergimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum.